El preocupante agujero defensivo del Elche

Once jornadas sin ganar y 25 goles encajados, los últimos cuatro en el Bernabéu el pasado sábado. Datos que llaman a la preocupación de un Elche que en 2026 ha cambiado por completo sus sensaciones y que, tras la jornada 28, ocupa zona de descenso a Segunda División.

Que el conjunto dirigido por Eder Sarabia no es el mismo que se marchó feliz de vacaciones en Navidad es más que evidente. Sin embargo, entre los datos que reflejan su mutación destacan especialmente los relacionados con la seguridad (ahora fragilidad) defensiva de un equipo que no es, ni de lejos, el que era en diciembre.

Víctor Chust y Febas, en el Bernabéu / LOF

Antes del cambio de año, el Elche había encajado solo 20 goles en 17 partidos. Los mismos, por ejemplo, que el Barça, líder ya por aquel entonces de la competición. Únicamente seis escuadras habían recibido menos: Villarreal (15), Real Madrid, Atlético y Espanyol (16) y Betis y Celta (19). Un equipo aparentemente ofensivo destacaba por lo bien que resguardaba su portería, siempre a través del control de los encuentros y la posesión del balón.

Mutación en defensa, para mal

En 2026, el Elche ha encajado 25 goles en 11 partidos. El promedio se ha disparado de 1,18 a 2,27 por encuentro. Haciendo una extrapolación a 38 jornadas (liga completa), los franjiverdes recibirían 86 goles con esa media. Por poner un ejemplo, el año del centenario, a aquel equipo que descendió con muchas semanas de antelación le metieron 67 goles. La diferencia, por amplia, evidencia el agujero defensivo del Elche actual.

En estos dos meses y medio solo un equipo, números en mano, defiende peor que el Elche: el Espanyol. Los pericos, que parecen enconados en pelear con los ilicitanos por el dudoso honor de ser los peores de 2026, han recibido un tanto más que los franjiverdes (26). Los mejores en este aspecto del año natural son Barça, Real Madrid y el tantas veces denostado Getafe de Bordalás, con 8 cada uno.

El empeoramiento defensivo del Elche le ha llevado a ocupar plaza de mando en la tabla de las escuadras más goleadas de Primera División. La 'manita' del Barça el Sevilla este domingo ubica a los hispalenses en la pole de esta tabla, con 47 goles encajados. Luego ya vienen los ilicitanos (45), igualados con el Levante, que este lunes cierra la jornada en el campo del Rayo Vallecano.

Tiros recibidos

La cuestión defensiva en relación a este bajonazo del Elche no está solo, evidentemente, en los goles encajados. La misma suerte corren los franjiverdes durante 2026 al consultar los datos de los remates recibidos. Los hombres de Sarabia han pasado de conceder, hasta enero, 223 disparos totales y 78 a portería (medias de 13,1 y 2,9 por partido, respectivamente) a una cifra más que alarmante de 183 y 60 (medias de 16,6 y 5,5 por encuentro).

Una fragilidad defensiva que ya se venía avecinando en los últimos partidos de 2025, especialmente en los partidos contra Real Madrid, Getafe, Mallorca... e incluso Rayo, pese a la goleada en casa. En esos cuatro duelos el número de ocasiones concedidas subió respecto a las jornadas anteriores, pero los resultados ocultaron un problema que luego ha ido en aumento.

Quizás por ello llama todavía más la atención el hecho de que el Elche no buscase, o encontrase, alguna solución en el mercado invernal al problema que se vislumbraba y ha estallado. Se intentó la contratación de un central, sin éxito, permitiendo la salida al Granada de Diaby. Y para el lateral, con Héctor Fort lesionado y Álvaro Núñez rumbo a Vigo, se contrató a Sangare, una promesa del filial de la Roma.

Cambio en la portería

Sarabia ha intentado paliar los problemas defensivos de su equipo con soluciones variopintas, entre ellas la insistencia en alinear a zurdos en la zona derecha de la zaga. No le han funcionado. Otra decisión ha sido el cambio en la portería, otorgando los galones de titular a Dituro en las últimas semanas, en detrimento de Iñaki Peña.

El argentino, que no había sufrido derrota alguna en liga hasta su reciente retorno a la titularidad (lleva tres, la primera en San Mamés) transmite la misma sensación que el alicantino: el problema defensivo de este Elche no está bajo palos. De hecho, repasando sus estadísticas principales, en lo que a intervenciones principales asociadas a la figura de un cancerbero se refiere, los números son parejos.

Peña ha realizado 55 paradas en los 81 tiros recibidos. Dituro, 34 en 48. El primero deja un porcentaje de éxito en sus paradas del 67,9%, mientras que el segundo lo eleva algo, hasta el 70,8%. A ambos se les recuerdan intervenciones de mucho mérito, que han valido puntos. También errores, en ningún caso excesivos. Ni siquiera, dada la situación, en el gol desde su campo de Arda en el Bernabéu.

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Matías Dituro (i) se cruza con Iñaki Peña durante una sesión de trabajo de los porteros. / AXEL ALVAREZ

Encontrar la solución al preocupante agujero defensivo que sufre el Elche desde enero será fundamental para salir de la difícil situación en la que se han metido los franjiverdes. Con la fragilidad que, semana a semana, están mostrando atrás los ilicitanos la permanencia será una quimera. Lo explican los datos y, además, lo corroboran las sensaciones.