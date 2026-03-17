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Bragarnik se une a la conjura del Elche: "Andamos perdidos, pero no nos den por muertos"

El propietario, a través de una storie en su cuenta de Instagram, reconoce el mal momento de su equipo y augura una reacción

Bragarnik, sonriente, en el palco del Bernabéu

Bragarnik, sonriente, en el palco del Bernabéu / LOF

David Marín

David Marín

Habían hablado los futbolistas del Elche, algunos a viva voz y otros a través de sus cuentas en redes sociales, para una conjura de cara a las diez finales que tiene por delante el equipo franjiverde de aquí a final de temporada. A ellos se ha unido el propietario, Christian Bragarnik, también de manera virtual.

El empresario argentino, que el sábado regresó a la primera línea presenciando en directo el partido entre Real Madrid y Elche en el palco del Santiago Bernabéu, sentado al lado del presidente merengue, Florentino Pérez, ha publicado una storie en su cuenta personal de Instagram con un mensaje de reconocimiento de la realidad... y de confianza de cara al futuro inmediato.

Mensaje de Christian Bragarnik, dueño del Elche, en su Instragram personal

Mensaje de Christian Bragarnik, dueño del Elche, en su Instragram personal / C.B.

"Andamos perdidos, pero no nos den por muertos", ha escrito Bragarnik, admitiendo el mal momento actual de los suyos, que acumulan 11 jornadas de liga sin ganar y se han metido en zona de descenso a Segunda División. Del mismo modo, en la segunda parte de su frase lanza un mensaje de confianza en la reacción en las diez finales que quedan por delante, en la línea de lo mostrado por los futbolistas en los últimos días.

Diez finales por delante

"Todos juntos somos Elche CF", cierra la storie de Bragarnik, con un plano cenital del Martínez Valero y las letras ECF en el terreno de juego, conformadas por un grupo de personas, y la elección de la canción "Arrancármelo" del rapero argentino WOS como acompañante de su mensaje, concretamente en un corte que se podría relacionar con la situación franjiverde actual.

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El propietario del Elche, Christian Bragarnik, atiende a una llamada desde las gradas del Martínez Valero, la semana pasada.

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, atiende a una llamada desde las gradas del Martínez Valero, la semana pasada. / Jesús Hernández / ECF

Bragarnik tiene planeado estar junto al equipo en este tramo decisivo de la temporada, como suele ocurrir cada temporada, en el que el Elche se juega la permanencia en Primera División, tras un mercado invernal en que ha quedado en duda el acierto, a nivel deportivo, de unos movimientos de altas y bajas que, al menos de momento, no están funcionando.

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