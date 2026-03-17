Elche CF
La conjura de las 10 finales en el Elche
La plantilla hace piña en el momento más delicado del curso y pone el foco no solo en Mallorca sino en lo que queda de temporada
El Elche tiene por delante un final de temporada en el que pelear por la permanencia en Primera División. Antes, eso sí, debe encontrar la fórmula para salir de la mala racha que le acompaña desde el inicio de 2026, con 11 jornadas consecutivas sin ganar en liga. El siguiente partido, contra el Mallorca (sábado, 14 horas) está marcado en el calendario como finalísima, ya que precisamente los baleares son el equipo que, tras ganar este fin de semana, han sobrepasado a los franjiverdes en la tabla y les han dejado en zona de descenso.
La plantilla del Elche, de momento, mantiene la calma y la confianza en el proyecto, pese a lo compleja que ha pasado a ser la situación. A través de sus pesos pesados cierra filas en torno a la figura del entrenador, Eder Sarabia, y su método. Y, en el principal vehículo de transmisión de mensajes con el que cuentan en la actualidad, sus redes sociales, han iniciado una conjura para la reacción y la salvación: la conjura de las 10 finales.
Un gran número de futbolistas de la primera plantilla del Elche, tras perder en el Bernabéu, han intentado transmitir confianza y unión a través de sus diferentes redes sociales personales. Un número, el diez, y una palabra, final, se repiten en casi todos esos mensajes. De este modo, el vestuario franjiverde quiere dar importancia a lo que queda, no solo al duelo contra el Mallorca, pese a ser conscientes de la importancia moral que existe en el choque que medirá a ambas escuadras en el Martínez Valero.
Desde la portería, con Dituro, a la delantera, con André Silva, cada línea del terreno de juego franjiverde ha querido poner su granito de arena en la conjura. De los que más se ha explayado ha sido el portero argentino, que hace unos días ya defendió fervientemente la figura de Sarabia. "Nos quedan diez finales. Estamos más juntos que nunca y lo vamos a dar todo para conseguirlo", escribió el veterano cancerbero.
Febas, Josan, Pedrosa, Germán Valera, que este lunes ha cumplido 24 años, Martim Neto, Sangare, Víctor Chust o Affengruber han sido los futbolistas franjiverdes que han querido mostrar públicamente su confianza en la reacción del Elche en lo que resta de campeonato. Casi todos ellos lo han hecho con mensajes breves y contundentes. El central austriaco, tras ser convocado por su selección, ha calificado de "extremadamente importantes" las diez jornadas que restan para concluir la liga.
Las 10 finales que le quedan al Elche
El Elche empezará la cuenta atrás de estas diez finales, de las que cinco tendrán el Martínez Valero como escenario, contra el Mallorca, en un partido que en caso de ganar les permitiría regresar a zona de permanencia... pero en el que los futbolistas son conscientes de que una derrota alejaría a los bermellones a cinco puntos y el golaveraje (derrota por 3-1 en la primera vuelta). Tras este encuentro, parón de selección por la ventana FIFA, última de la temporada, y regreso a la competición en Vallecas, contra el Rayo (3 de abril, 21 horas).
Luego, en horarios todavía por definir, el Elche se tiene que enfrentar a Valencia (casa), Oviedo (fuera), Atlético (casa), Celta (fuera), Alavés (casa), Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera). Un calendario obviamente difícil, pero que ofrece rivales para, en caso de encontrar la solución a la crisis actual que atraviesan los franjiverdes, poder confiar en que la conjura de las 10 finales puede tener efecto de aquí al mes de mayo.
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