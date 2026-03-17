Elche CF | Historia
El dato para creer en el fin de la mala racha del Elche: nunca ha perdido en casa con el Mallorca
Los franjiverdes han recibido en 19 ocasiones a los baleares en partido oficial, con 11 victorias y 8 empates
La historia da aire en la mala racha actual del Elche. Al menos si se tienen en cuenta los enfrentamientos contra el Mallorca, próximo rival franjiverde (sábado, 14 horas), contra el que los ilicitanos nunca han perdido en la ciudad de las palmeras en compromiso oficial. En 19 partidos el balance es de 11 triunfos locales y 8 empates.
La última vez que las dos escuadras se vieron las caras en el estadio Manuel Martínez Valero fue el 10 de octubre de 2022, con tablas (1-1), después de que Ezequiel Ponce adelantara a los franjiverdes, por aquel entonces entrenados por Alberto Gallego de manera interina tras la destitución de Francisco, y Muriqi igualara de penalti en la segunda parte. El Elche resistió con diez un buen tramo de duelo, por la expulsión de Boyé y el propio Muriqi marró un penalti en la primera mitad, con 0-0 en el marcador.
Los dos clubes se han enfrentado en Primera, Segunda, Segunda División B y Copa del Rey. La última victoria local acaeció en abril de 2022, con un claro 3-0 en el que marcó una diana Pedro Bigas, actual capitán franjiverde y futbolista bermellón entre 2011 y 2015. Mojica, ahora en el Mallorca y baja por sanción para este encuentro, y Lee en propia meta hicieron los otros dos tantos.
Historia desde 1949
La historia de enfrentamientos entre Elche y Mallorca en suelo ilicitano se inició en 1949, con un duelo espectacular en el que hubo siete goles, con triunfo franjiverde por 4-3. Martínez Catalá se exhibió con un póker de dianas, haciendo estériles los tantos visitantes de Vidal, Pomar y Manolo. Aquel partido correspondió a la categoría de plata del balompié nacional y el primer choque en la élite se produjo en 1960, también con triunfo local en Altabix (2-0, doblete de Romero).
La ocasión en la que esta racha más cerca estuvo de romperse fue en febrero de 1983, cuando el Mallorca llegó con ventaja en el marcador hasta el minuto 88, gracias a una diana de Gallardo. Lo evitó Felipe Nery, en un final de choque accidentado, ya que los visitantes también sufrieron una expulsión.
La única derrota, en el Festa D'Elx
El Mallorca sabe lo que es ganar al Elche en el Martínez Valero... en verano y torneo amistoso. Lo hizo en la edición del Festa d'Elx del año 2007, cuando se impuso por 2-0, con dianas de Webó y Tuni. La entidad balear también fue invitado al trofeo ilicitano en 1997, con triunfo franjiverde en la tanda de penaltis.
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