Un internacional más del Elche: Chile llama a filas a Cepeda

Tras Diang y Affengruber... Lucas Cepeda. El Elche suma un tercer internacional convocado por su selección nacional de cara a la próxima ventana FIFA, que tendrá lugar a finales del presente mes de marzo. El atacante chileno, reciente fichaje franjiverde, ha sido convocado por su país para dos partidos amistosos.

El combinado chileno, que no disputará el Mundial de este verano debido a su bajo rendimiento en la fase de clasificación de Sudamérica, jugará contra Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo), dos selecciones que sí estarán en el máximo torneo futbolístico. De hecho, los africanos serán rivales de España en la fase de grupos.

El principal problema, más allá de los días que Cepeda se ausente de la rutina de entrenamientos en Elche, es el largo viaje que tendrá que realizar, ya que Chile ha organizado estos dos amistosos en Oceania, concretamente en la localidad neozelanesa de Auckland.

Ausente durante semana y media

Al igual que ocurre con el congoleño Diang, que buscará el billete para el Mundial con su selección, y con el austriaco Affengruber, que debuta con la absoluta de su país en dos duelos de preparación para el mencionado torneo; Cepeda no estará disponible para Eder Sarabia durante semana y media, como mínimo.

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Cepeda, en su presentación con el Elche / Áxel Álvarez

El chileno se incorporó a la disciplina franjiverde el pasado mes de enero, fichado del Colo-Colo de su país, y hasta el momento ha disputado seis partidos con su nuevo equipo, cuatro de ellos como titular, en los que no ha conseguido ver puerta. Con su país, ha sido internacional en 12 ocasiones, anotando tres dianas.