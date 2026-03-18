Acuerdo verbal entre el Elche y Dituro para su renovación

Matías Dituro-Elche. Un acuerdo que se extiende por dos años y medio. Y que, a falta de firma, seguirá luciendo en la temporada 2026-2027. Así lo ha asegurado este miércoles Christian Bragarnik, en sala de prensa, cuando ha comunicado que la renovación del argentino está pendiente de firma. Que hay entre club y jugador un "acuerdo verbal".

"Con Dituro hace días que llegamos a un acuerdo verbal. Seguramente en los próximos días podamos anunciarlo", afirmó en mandatario argentino en su comparecencia, en la que ratificó a Eder Sarabia como el director de la orquesta franjiverde hasta final de temporada.

Josan y Dituro se suben al avión del Elche, rumbo a Mallorca. / ECF

El portero argentino, de 38 años, llegó al Elche en el mercado de invierno de la temporada 2023/24, con Sebastián Beccacece. En dos años y medio, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario ilicitano, del que este curso es uno de los capitanes. Esta campaña, pese a haber sido suplente durante varios meses en lugar Iñaki Peña, se ha vuelto a hacer con el puesto durante los últimos cuatro partidos.

Si nada cambia en los próximos días, según lo trasladado por el propietario franjiverde, Dituro cumplirá los 39 años defendiendo la franja, ya sea en Primera tras lograr el objetivo de la permanencia... o en Segunda tras no conseguirlo.

Oferta a Bigas y pendiente de Josan

En su comparecencia, Bragarnik también habló sobre otros dos pesos pesados del vestuario: Pedro Bigas y Josan Ferrández. En el caso del defensor central, trasladó que el club le ha hecho una oferta de renovación, pendiente de respuesta. Bigas, que ha tenido distintos problemas con las dos rodillas desde que empezó el 2026, siempre ha trasladado su deseo de seguir en el Elche la próxima temporada, por lo que la situación parece estar destinada a la firma.

Pedro Bigas se duele de la rodilla, frente al Athletic Club. / Marcos Calvo

Con Josan, Bragarnik quiso ser más comedido. "Es una institución del club, como ya nos pasó con Nino. Al terminar la temporada nos sentaremos y evaluaremos el futuro. No creo que haya inconvenientes si vemos que nos puede seguir rindiendo, que hasta ahora lo ha hecho", declaró el mandatario.

Chust y Mir

El club franjiverde cuenta con dos futbolistas que están siendo vitales para Sarabia en lo deportivo. El defensor central Víctor Chust y el delantero Rafa Mir. Ambos están cedidos en el Elche (el primero por el Cádiz y el segundo por el Sevilla). Y Bragarnik garantiza que la entidad está "preparado para asumir" la cláusula de los dos jugadores. "Estamos convencidos de que los dos han rendido a la altura de lo que quiere el equipo", agrega.

Rafa Mir, durante un calentamiento de esta temporada. / Europa Press

"Con ambos tenemos opciones. Pero ninguna de las situaciones dependerá de si estamos en Primera División o no. En caso de que las hagamos, después tendremos que evaluar junto a los agentes y a los propios jugadores si lo hacemos para darles continuidad... o para hacer negocio. Estamos preparados para ejecutarlas porque no tenemos inconvenientes económicos", afirmó el máximo mandatario del club.

Caso Febas

El caso de Aleix Febas lleva varios meses siendo uno de los principales temas de interés respecto al futuro de la plantilla. El futbolista propuso renovar al club en verano, antes de iniciar la temporada... pero entonces se le pidió esperar a ver el desarrollo de la competición. Desde octubre, el Elche trata de convencer al jugador y a sus agentes para que siga entre palmeras. Pero a día de hoy, Febas está más cerca de salir que de seguir como franjiverde un curso más.

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Aleix Febas posa junto a Pedro Schinocca, director general del club, en su homenaje tras cumplir 100 partidos con el Elche. / Áxel Álvarez

Hace dos semanas, en la previa del Elche-Espanyol, varios medios de Barcelona publicaron que precisamente firmará por el club perico, algo que Bragarnik piensa que "no es verdad". En relación al estado de la posible renovación del centrocampista, el propietario del Elche contó que "hemos hecho una oferta, pero no hubo negociación. Su respuesta fue que querían esperar al final de la temporada para tomar decisiones. Creo que es una situación distinta a la de Álvaro Núñez. A día de hoy, le veo entrenar cada día y está para todos los partidos. Nunca quiere salir del campo. Creo firmemente que no ha firmado con nadie. Él querrá seguir en primera y ojalá sea acá... pero si no, el Elche está por encima de los nombres".