Bragarnik, sobre las acusaciones a Rafa Mir: "Confío en él y tengo claro que es inocente"

El Elche no pasa por sus mejores días. Consciente de ello, Christian Bragarnik ha decidido comparecer ante los medios para explicar la situación en que se encuentra el club. En una rueda de prensa que ha durado más de una hora, el empresario argentino ha abordado todo tipo de temas relacionados con la entidad franjiverde, entre ellos, la situación de Rafa Mir.

El delantero murciano se encuentra en mitad de una investigación por presuntas conductas racistas hacia Omar El Hilali en el pasado encuentro entre Elche y Espanyol, así como por una agresión sexual cometida cuando este jugaba con el Valencia. El equipo ilicitano ya era conocedor de esta última problemática cuando firmó al jugador. Sobre ello, Bragarnik declaró: "La situación del jugador, que ya existía antes de venir, no ha cambiado. Él quiere demostrar su inocencia, porque a día de hoy lo es. Creo que todos son inocentes hasta que se declare otra cosa y eso es lo que evaluó el club a la hora de contratarlo".

Cinco días después del partido ante el equipo de Manolo González, salía a la luz que la Fiscalía pedía diez años y medio de prisión para Mir por el delito de agresión sexual. "Daba igual que pidieran cien, veinte o dos años, pero parece que de repente pasó a ser culpable. Cuando nos sentamos con él, nos trasladó que, en lugar de buscar un acuerdo, prefirió ir a demostrar su inocencia. Confío en él y tenemos claro que es inocente, y lo será hasta que demuestre otra cosa", afirmó Bragarnik. "Acá siempre se prejuzga a la gente sin tener ningún tipo de prueba", añadió.

El argentino, no obstante, prefirió centrarse en lo que puede controlar. Sobre el incidente con El Hilali, lo primero que quiso hacer Bragarnik fue recalcar su compromiso contra la discriminación: "Creo que el club transmite cada día que es un problema que tenemos y ayudamos para que no exista ningún tipo de racismo". Aun así, la entidad respaldó a su jugador desde el momento de los hechos. "Lo sucedido generó una alerta en el club. Charlamos con Mir y nos transmitió lo sucedido, que fue lo mismo que dijo públicamente. Confiamos en él, lo hemos defendido y, por el momento, no sabemos más de lo que todos saben", concluyó el propietario.