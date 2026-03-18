Bragarnik apuesta por la continuidad en el Elche: "Confiamos en Sarabia plenamente"

Eder Sarabia seguirá siendo el director del Elche. El propietario del club, Christian Bragarnik, así ha trasladado en sala de prensa su convicción en el bilbaíno, haciendo un símil con una orquesta. Anteponiendo su confianza en el técnico por encima de las once jornadas que acumula el Elche sin ganar un partido. "Confiamos en Sarabia plenamente. Es el mismo que, junto a la mayoría de estos jugadores, llevó a más de 200.000 personas en la calle hace 10 meses (en el ascenso). Seguramente tenga que seguir evaluando muchas cosas, pero esta propiedad está convencida de que los jugadores van a volver a lograr este ansiado objetivo que tenemos todos juntos". Mensaje directo, contundente.

¿Lo hará hasta el final de temporada? Menos tajante, pero el mandatario argentino también apuesta por Eder como director de la banda... al menos hasta junio. Y si ese sentir sigue siendo recíproco, la intención es que también siga en la 2026/27. Suceda lo que suceda. "Seguramente acabe la temporada. Y seguramente empiece la que viene. Es mi convicción. Tendrán que pasar cosas muy distintas a las que están pasando, porque eso no dependerá solo de ganar o de perder".

"Hoy entiendo que la música de la banda no está sonando como esperamos. Cuando eso sucede, hay varios caminos para tomar. O romper la orquesta o confiar en ese camino que se viene recorriendo. En otras ocasiones, esta propiedad ha tomado decisiones (destituir a entrenadores). Pero yo no puedo dejar de lado lo que ha hecho este equipo. Estos mismos jugadores mostraron una forma pese a ser un equipo recién ascendido", añade en su exposición.

La sala de prensa del estadio Martínez Valero, durante la comparecencia del propietario. / Áxel Álvarez

El propietario argentino mantiene su convicción plena en Eder: "Mientras Sarabia mantenga la disciplina y todas las responsabilidades que tiene, estamos convencidos con su idea. Yo supongo que es recíproco por su parte. A Sarabia le han sondeado, pero el tipo está comprometido y sigue con nosotros a fondo. Él está convencido y eso me hace estarlo a mí también".

El propietario franjiverde quiso moverse en el tiempo hasta su última comparecencia. Hace casi diez meses, antes del partido frente al Málaga en Segunda. Entonces, habló ante los medios y la temporada terminó de la mejor manera. "Nos está tocando vivir un momento difícil deportivo. Anoche, antes de acostarme, se me venía alguna semejanza con lo que vivimos en la temporada anterior. Vivimos un momento en el que todo el mundo nos dio por ascendido antes de tiempo... pero las cosas de la vida nos llevaron a ese final de temporada donde se nos presentaron obstáculos. Al final, logramos ese objetivo tan ilusionante en La Coruña", aclaró Bragarnik.

"Este año, en la primera parte de la temporada, se ha dado algo similar. Casi todos pensábamos que la permanencia iba a ser mucho más fácil. Es normal que algunos crean que hay que encontrar culpable, pero no es momento de eso. Es momento de confiar en este equipo, que es el que nos llevó a donde estamos", agregó el propietario.

Su visión del equipo: "Yo creo en lo que veo. Hay que dejar de pensar en los rivales y meternos en la idea de conseguir los puntos que necesitamos. Hoy tenemos que revertir esto, empezando por la versión de visitante. Creo que no estamos en una situación extrema. Sí complicada, pero no extrema. Creo que el equipo va a poder mostrar la línea. Hay que estar tranquilos. Vamos a sacar esto adelante. Como dije en las redes, andamos un poco perdido pero n oestamos muertos. Al final los buenos siempre ganan".

Bragarnik, en el centro de la imagen, escoltado por Schinocca, a su izquierda, y por Buitrago, a la derecha. / Áxel Álvarez

Momento que atraviesa el vestuario: "El factor emocional, cuando los resultados no llegan, nos hace perder la confianza. A partir de eso, estamos en una liga como la española donde no te perdonan esos errores. Estamos teniendo situaciones donde estamos pagando caro esos errrores. No cambiamos la idea porque es la que nos llevó a este momento. Lo que tenemos que hacer es volver a creer, volver a tener confianza y que los jugadores entiendan que, perdiendo los miedos, pueden volver a interpretar ese juego por el que todo el fútbol español nos reconocía. El año pasado nos pasó igual. Y en los dos últimos partidos, sin cambiar nada, terminamos ganando y subiendo"

¿Por qué no al cambio?: "En la última temporada en Primera cambiamos a cuatro entrenadores. Buscábamos esa energía y ese cambio, pero no se dio. Yo no estoy siempre pero me apoyo mucho en los que están en el día a día. Me trasladan un vestuario unido: no vemos ninguna diferencia"

Nivel arbitral: "Creo que en distintas situaciones no hay un criterio unificado (sobre los arbitrajes). Creo que merecemos tres o cuatro puntos más. No debe de haber ni una persona del planeta que piense que eso no es falta más allá del árbitro del partido. El arbitraje no es un problema ni de hoy ni de la temporada pasada, viene de años atrás. Lo del arbitraje no es un problema del Elche. Es un problema general.Todos tenemos buenos y malos momentos (arbitrales), esperemos que ya vengan los mejores".

Responsables de la situación: "Somos responsables todos. Desde quien está aquí sentado hasta los jugadores y cuerpo técnico. Pero no hay culpables. Sí factores que hay que determinar. En esas responsabilidades que tenemos, yo te aseguro que sigo convencido de que van a lograr lo que hasta hace dos meses nos convencía. De un día para otro no puede desaparecer todo lo que creamos".

Febas: "Yo creo que no es verdad (lo del Espanyol). Hemos hecho una oferta, pero no hubo negociación. Su respuesta fue que querían esperar al final de la temporada para tomar decisiones. Creo que es una situación distinta a la de Álvaro Núñez. A día de hoy, le veo entrenar cada día y está para todos los partidos. Nunca quiere salir. Creo firmemente que no ha firmado con nadie. Él querrá seguir en primera y ojalá sea acá... pero si no, el Elche está por encima de los nombres".

Renovaciones en el club: "En esas negociaciones yo nunca le echo la culpa al jugador. La afición es normal que lo haga, es pasional. Si perdemos el sábado yo también seré el culpable. Nosotros desde el día que entramos tenemos un presupuesto que hay que ajustar para los 25 jugadores. Tenemos una línea que marcamos y que hay que seguir con toda la plantilla. Es difícil porque nos toca agudizar el proceso a la hora de seleccionar. En muchos de los jugadores que no tienen contrato. Nosotros tenemos contrato con muchos jugadores de bastante jerarquía que tienen contrato. Tanto si llega el éxito como si llega el fracaso, se tendrán que hacer cargo de las decisiones que tomaron. Hemos llegado a un acuerdo verbal para la continuidad de Dituro y con Bigas estamos en negociaciones".

Límite de Coste de Plantilla Deportiva: "Hemos gastado mucho, pero nos ha quedado saldo. También hemos querido prever saldo para la temporada que viene. La temporada que viene tendremos un excedente que estará previsto para esto. Hoy parece que hay que cambiar a medio equipo. Y no hay un responsable o dos, hay varios. Yo sigo sintiendo que tenemos una plantilla muy competitiva pese a todo".

Gonzalo Villar y Tete Morente: "Yo lo que digo es que el jugador decide el que está mejor. Tete jugó los primeros minutos, pero probó cambiar cosas. También está Buba, que estaba haciendo un partidazo en Madrid"

Familia: "Mi familia están muy implicada. Mi hhijo es hincha y mi hija se tatuó las coordenadas. En lo económico, el año pasado asumimos pérdidas. Estar en Segunda asume riesgos que son difíciles. Parece que a alguno se le olvida, pero es nuestra cuarta temporada en Primera. La solución es tomar decisiones difíciles. Que nadie tenga ninguna duda de que en todos los aspectos la próxima temporada queremos seguir en Primera División".

Bragarnik da una respuesta durante la rueda de prensa, este miércoles. / Áxel Álvarez

Viaje de vuelta de Madrid: "Creo que es una situación particular en la que no debo de escapar. Fue una cuestión de comunicación. La mayoría de los jugadores que se quedaron eran de Madrid o extranjeros. En la planificación estaba el entrenamiento preparado a las 17 horas del lunes, pero la situación y las circunstancias hicieron que se adelantaran el domingo a las 11 de la mañana. Seguramente lo más correcto hubiera sido volver todos juntos. No tiene nada que ver con salir a un boliche (discoteca) o nada de eso. Son situaciones excepcionales. Pero no creo que sea un mensaje de estar o no juntos por ir o volver juntos de Madrid"

Remodelación del Martínez Valero: "Cada día estoy más enamorado de este estadio. Yo noto cambios todos los días. Mejora todos los días. Durante 50 años, se habían hecho pocas obras. Es un estadio gigante. Finalmente decidimos que IDON no ejecutará la remodelación, pero seguimos convencidos de que se conseguirá. Ahora estamos en un momento en el que andamos evaluando situaciones".

¿Por qué no sigue IDOM?: "Había materiales donde, de repente, nos hablaban de chapas y de telas que no contemplamos. En ese orden de prioridades, empezamos la etapa de la pintura. Ahora vamos a ir con la apertura de locales comerciales para darle otra imagen al estadio. Que tenga mucha más vida durante todos los días de la semana"

Ciudad Deportiva: "Yo siempre traslado que la vamos a cumplir y ya está probada la DIC. Queda el trámite de cambiar la iluminación. Hemos presentado un proyecto al Ayuntamiento con los terrenos de delante del estadio. Tenemos 14 millones de euros de LaLiga que están destinados para eso. ¿Qué mejor que hacerlo? Lo que sí somos es muy detallistas. No vamos a hacer obras de las que no estamos convencidos. El presidente me dice que lo va a conseguir (que se haga la Ciudad Deportiva delante del estadio). El proyecto no cambiará: seguirá teniendo tres campos y ese edificio que conté"

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