El Elche cambia de planes con la reforma del Martínez Valero... ¿y con la futura Ciudad Deportiva?

Cambio de rumbo. No en el banquillo, con Eder Sarabia ratificado en el cargo. Pero sí en la remodelación del Martínez Valero y en la idea de la Ciudad Deportiva. El Elche ha decidido que IDOM, empresa de arquitectura que diseñó el "nuevo" estadio, no ejecute la obra que ideó, y se encuentra en una etapa de análisis en la que busca la mejor alternativa antes de seguir con la renovación de su casa.

Entre los motivos de la no continuidad, el propietario del club, Christian Bragarnik, destacó el miércoles en sala de prensa "los materiales" con los que IDOM propuso realizar "la segunda piel del estadio", es decir, el exoesqueleto de color blanco que rodearía el hormigón del campo.

Bragarnik bebe agua, durante la rueda de prensa del pasado miércoles. / Áxel Álvarez

"Nosotros abonamos una cantidad a IDOM para que realizaran el proyecto del estadio. Después, estaba la posibilidad de ejecución (de la obra) por parte de IDOM. Pero cuando pasamos a esa ejecución, había un montón de situaciones particulares que se nos presentaron, como por ejemplo materiales donde de repente me decían: "Esto es chapa y no es aluminio". Ahí es donde han surgido un montón de factores que nos hicieron cambiar opiniones y nos hacen evaluar distintas opciones", explicó durante su comparecencia el máximo accionista del club.

¿Qué es lo siguiente?

El adiós al plan anterior, o al menos al establecido por IDOM con sus materiales, abre un gran interrogante respecto a los siguientes pasos que la reforma irá dando. Hace algo más de un año inició la obra exterior del feudo franjiverde. Durante ese plazo, se han asentado las bases de la estructura del estadio, se ha pintado el hormigón de verde, se han sustituido las barandillas de los accesos, se ha cambiado el sonido del estadio y se ha renovado el vallado que rodea el estadio.

Todos los pasos citados, realizados por el equipo de mantenimiento del club, pertenecen a la fase 1 de la reforma. Lo siguiente en la remodelación, según comunicó el propietario en su comparecencia, será considerar los medios que emplearán para iniciar la fase 2, que consiste (siempre según lo explicado en su momento) en la instalación de una estructura de color blanco que dé la vuelta a todo el estadio.

"Seguimos convencidos de que vamos a ejecutar la obra tal y como lo dijimos" Christian Bragarnik — Propietario del Elche CF

"Era una idea muy linda, pero cuando nos hablaron de los materiales que se utilizarían para cubrir esa segunda piel, surgieron un montón de cosas: el viento, la limpieza, el calor que daría... Estamos en una fase de buscar los productos para poder comenzar esa segunda etapa", desarrolló Bragarnik sobre el problema "de materiales" que está frenando la obra.

"Enamorado" del estadio

Pese a que la obra está presentando desafíos inesperados desde hace ya casi dos años —cuando se presentó el proyecto— el propietario de la entidad se mostró orgulloso del lavado de cara que ha experimentado el Martínez Valero, sobre todo a raíz de su pintado exterior.

"Yo suelo ir y venir porque saben que no vivo aquí, que vivo en Argentina, y cada día estoy más enamorado del estadio. Yo le noto cambios todos los días. Mejora todos los días. Seguimos convencidos de que vamos a ejecutar la obra tal y como lo dijimos. Todos queremos verlo terminado, pero en 50 años que tiene de vida se le habían hecho muy pocas reformas", declaró con orgullo.

Plazos de difícil cumplimiento

En la rueda de prensa, Bragarnik no quiso comprometerse a dar un nuevo plazo para la conclusión total de la remodelación del estadio. Lo que es seguro es que no se cumplirán los tiempos marcados en un primer momento, que establecieron el inicio de la temporada 2026-27 (dentro de cinco meses) como el periodo en la que se estrenaría el nuevo estadio. La fecha marcada no era casual, ya que también coincidía con el 50 aniversario del estadio Manuel Martínez Valero. Tendrá que esperar.

¿La Ciudad Deportiva?

La otra gran obra que la propiedad sigue pendiente de comenzar es la Ciudad Deportiva del Elche, pero esta también podría sufrir cambios en su hoja de ruta. De hecho, esa es la intención. Con el famoso proyecto LaLigaImpulso con CVC, la primera idea era que las obras se hubiesen iniciado en la zona del Camino de Castilla en septiembre de 2023. El retraso a la hora de obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y otros permisos, tanto de construcción como ambientales, trasladó la planificación hasta mediados de 2025.

Bragarnik señala hacia arriba, tras finalizar su comparecencia. / Áxel Álvarez

Bragarnik trasladó que los permisos ya están listos. También la DIC. El inicio de las obras en la zona, que cuenta con más de 60.000 metros cuadrados, está pendiente de enterrar sistema eléctrico de la iluminación. Una vez esto se solucione, se debería de arrancar la obra de la Ciudad Deportiva "de manera casi inmediata".

Terrenos de enfrente del estadio

Eso sí, el proyecto de la Ciudad Deportiva ha sufrido un cambio relevante respecto a su última comparecencia. Y lo ha hecho para incrementar su ambición. Según trasladó el propietario, la entidad se encuentra estudiando opciones para hacerse con los terrenos de enfrente del estadio, donde se ha presentado un proyecto al Ayuntamiento para "traer ahí al primer equipo", donde también pretenden "hacer una Zona de Parking" para solucionar el problema de aparcamiento que hay en los días de partido.

La propiedad, a través de su presidente Joaquín Buitrago, ha presentado al Ayuntamiento un proyecto para hacerse con los terrenos de enfrente del estadio, donde entrenaría el primer equipo

"El proyecto no varía. Tendrá esos tres campos y ese edificio que conté (en la instalación de la zona del Camino de Castilla), pero queremos que esa obra sea dedicada únicamente para el fútbol base y traer al primer equipo acá (a los terrenos de enfrente del Martínez Valero). Esa es la idea. El presidente (Joaquín Buitrago) vive diciéndome que él lo va a conseguir", argumentó el propietario.

ECF

"Somos muy detallistas. No vamos a hacer obras de las que no estamos convencidos. Capaz que eso sí que es culpa nuestra, porque demoramos hasta que estamos muy convencidos. No quiero dar plazos, pero la obra va a comenzar casi de inmediato. La vamos a cumplir. En la Ciudad Deportiva, lo que nos ha hecho esperar es la posibilidad de los terrenos de aquí enfrente. Pero si no nos dan ayuda desde el municipio, no lo vamos a lograr", agregó en su exposición.

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De momento, a esperar

Mientras se resuelve este nuevo frente abierto, que en caso de concretarse conllevaría unos plazos burocráticos de menor duración, ya que los terrenos de enfrente del estadio no requieren de la DIC; la idea que ha adoptado la propiedad es iniciar la obra en la zona del Camino de Castilla "casi de inmediato. El club tiene 14 millones en LaLiga (del proyecto de LaLigaImpulsa con CVC) destinados para la Ciudad Deportiva y seguir con reformas que se están realizando. Es un dinero destinado para eso. Y queremos hacerlo", destacó el propietario franjiverde.