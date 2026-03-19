El Elche hace oficial la renovación de Dituro

Del acuerdo verbal a darle oficialidad en apenas 24 horas. Matías Dituro seguirá siendo jugador del Elche en la temporada 2026-27, ya sea con el club en Primera o en Segunda División. El guardameta argentino encadenará su cuarta campaña consecutiva defendiendo la franja, donde cumplirá la cifra redonda de los 40 años como futbolista del Elche.

En su comparecencia del pasado miércoles, el propietario de la entidad, Christian Bragarnik, ya deslizó que se había alcanzado un "acuerdo verbal" para que el portero siguiera. Este jueves, coincidiendo con el día del padre, el club ha dado oficialidad a su continuidad con un emotivo vídeo, en el que el Franchesco Dituro Acosta, hijo del guardameta y jugador del prebenjamín A del Elche, anunciaba la renovación de su padre.

El portero argentino, de 38 años, llegó al Elche en el mercado de invierno de la temporada 2023/24, con Sebastián Beccacece. En dos años y medio, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario ilicitano, del que este curso es uno de los capitanes. Esta campaña, pese a haber sido suplente durante varios meses en lugar Iñaki Peña, se ha vuelto a hacer con el puesto durante los últimos cuatro partidos.

Carta de su hijo

El anuncio de su renovación ha contado con la presencia de su hijo, que le ha escrito una carta en la que, junto a su hermana y a su madre, invita al portero del Elche a seguir en el conjunto franjiverde.

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"Hola papá, quería escribirte porque me siento muy feliz aquí. Me encanta verte jugar y saber que todos te quieren en el equipo y en la ciudad. Yo juego en el prebenjamín y acabamos de ganar la liga, ha sido muy divertido festejarlo con mis amigos. Cada vez que juego, pienso en ti y en todo lo que me has enseñado. También me gusta ver a Nina, que está muy feliz. Y a mamá, que sonríe todo el tiempo y nos hace sentir que estamos en casa. Papá, me encanta estar con vos, con mamá y con Nina. También en este club, que es nuestro equipo. ¿Y si nos quedamos aquí, papá?", invita el niño a su padre a seguir en el conjunto franjiverde.