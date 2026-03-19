Elche CF | Mercado de fichajes
El Elche hace oficial la renovación de Dituro
El argentino defenderá la franja con 40 años y encadenará su cuarta temporada en el club
Del acuerdo verbal a darle oficialidad en apenas 24 horas. Matías Dituro seguirá siendo jugador del Elche en la temporada 2026-27, ya sea con el club en Primera o en Segunda División. El guardameta argentino encadenará su cuarta campaña consecutiva defendiendo la franja, donde cumplirá la cifra redonda de los 40 años como futbolista del Elche.
En su comparecencia del pasado miércoles, el propietario de la entidad, Christian Bragarnik, ya deslizó que se había alcanzado un "acuerdo verbal" para que el portero siguiera. Este jueves, coincidiendo con el día del padre, el club ha dado oficialidad a su continuidad con un emotivo vídeo, en el que el Franchesco Dituro Acosta, hijo del guardameta y jugador del prebenjamín A del Elche, anunciaba la renovación de su padre.
El portero argentino, de 38 años, llegó al Elche en el mercado de invierno de la temporada 2023/24, con Sebastián Beccacece. En dos años y medio, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario ilicitano, del que este curso es uno de los capitanes. Esta campaña, pese a haber sido suplente durante varios meses en lugar Iñaki Peña, se ha vuelto a hacer con el puesto durante los últimos cuatro partidos.
Carta de su hijo
El anuncio de su renovación ha contado con la presencia de su hijo, que le ha escrito una carta en la que, junto a su hermana y a su madre, invita al portero del Elche a seguir en el conjunto franjiverde.
"Hola papá, quería escribirte porque me siento muy feliz aquí. Me encanta verte jugar y saber que todos te quieren en el equipo y en la ciudad. Yo juego en el prebenjamín y acabamos de ganar la liga, ha sido muy divertido festejarlo con mis amigos. Cada vez que juego, pienso en ti y en todo lo que me has enseñado. También me gusta ver a Nina, que está muy feliz. Y a mamá, que sonríe todo el tiempo y nos hace sentir que estamos en casa. Papá, me encanta estar con vos, con mamá y con Nina. También en este club, que es nuestro equipo. ¿Y si nos quedamos aquí, papá?", invita el niño a su padre a seguir en el conjunto franjiverde.
COMUNICADO OFICIAL DEL ELCHE CF
El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con Matías Dituro para la ampliación de su contrato hasta junio de 2027. El guardameta argentino continuará ligado a la entidad franjiverde, reforzando la estabilidad del proyecto en un momento importante del curso en Primera División.
Desde su llegada en la temporada 2023/2024, Matías Dituro se ha consolidado como una de las piezas más fiables del equipo. Su experiencia, liderazgo y seguridad bajo palos le han convertido en un referente dentro del vestuario y en el terreno de juego.
La pasada campaña firmó un rendimiento sobresaliente, logrando el Trofeo Zamora de LaLiga Hypermotion como portero menos goleado de la categoría. Además, fue uno de los protagonistas del ascenso del Elche CF a Primera División, con intervenciones decisivas a lo largo de toda la temporada.
El Club apuesta por la continuidad de un futbolista clave. La renovación de Matías Dituro hasta 2027 refuerza el compromiso mutuo y envía un mensaje claro en un tramo exigente de la temporada: confianza, responsabilidad y ambición para competir hasta el final.
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