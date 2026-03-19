Los motivos del Elche para creer

"Es una situación complicada. Pero no es extrema". Así ve la situación del Elche el propietario del club, Christian Bragarnik. O al menos ese fue el mensaje de "tranquilidad" que quiso trasladar en sala de prensa el pasado miércoles. Sí complicada, por el hecho de caer a los puestos de descenso después encadenar 11 jornadas sin ganar un partido. Pero no extrema, ya que, sin ir más lejos, ganando este sábado (14 horas) al Mallorca, el conjunto ilicitano saldrá del descenso.

Las cuentas son sencillas. El camino hacia ellas, más complejo. Quedan diez partidos, 30 puntos en juego. El Elche, si quiere garantizarse seguir un año más en Primera División, deberá sumar una cifra cercana a la mitad. Desde luego, una situación inesperada hasta hace tres meses, después del festín en casa frente al Rayo. Y que, de primeras, atendiendo al desarrollo más reciente de los acontecimientos, no invita a ser especialmente optimista con la evolución de la orquesta franjiverde.

Pero frente al negativismo generalizado que sobrevuela la ciudad en las últimas semanas, agudizado el pasado domingo, van apareciendo argumentos, más o menos racionales, ya sean propios o ajenos, que alimentan la fe en "la conjura de las 10 finales". Esa misma a la que los futbolistas llevan apelando a través de sus redes sociales durante toda la semana. A la que hizo referencia Bragarnik, hablando de "unidad y confianza" en el proyecto. Y a la que seguro recurrirá Eder Sarabia este viernes, cuando hable en sala de prensa, para tratar de revertir su situación más delicada desde que llegó a la entidad.

Eder Sarabia, ratificado por el propietario, golpea a un balón, en el estadio Martínez Valero. / Jesús Hernández / ECF

ESTABILIDAD PROMETIDA. La comparecencia de Bragarnik, lejos de buscar culpables del momento que atraviesa el equipo, sirvió para reafirmar la confianza que la propiedad asegura tener en el proyecto de su entrenador. Será con Sarabia o no será, vino a decir el mandatario argentino. El final de la liga vendrá con curvas, pero no por parte de quienes mandan. Desde dentro trasladan una confianza en el proyecto que se debe traducir en confianza, tanto para el técnico como para sus jugadores. Y la confianza será vital para pulir un modelo futbolístico que tantísimo riesgo requiere en cada una de sus fases.

EL AURA DEL MARTÍNEZ VALERO. Atraviesa horas bajas, pero el Martínez Valero sigue siendo el mismo estadio que, hace cuatro meses, estuvo a pocos minutos de ver a su equipo vencer al Real Madrid. Un fortín que mantuvo su condición de invicto hasta la jornada 18 de la liga. El hogar al que el Elche se debe aferrar para sumar buena parte de los 14 puntos que tiene por objetivo. Además, en lo puramente futbolístico, el equipo ha merecido más jugando en casa frente a rivales como Osasuna o Sevilla. Este sábado no habrá recibimiento. Pero, pese a la dinámica del equipo, sí que se espera un ambiente propicio... al menos de inicio. Sería lo suyo en una tarde donde hay media permanencia en juego.

Tifo en el Martínez Valero con la bandera de la ciudad de Elche. / Jesús Hernández/ECF

EL CAPITÁN LISTO Y FORT DE CAMINO. Dos de los futbolistas más importantes para Sarabia durante la primera vuelta mejoran favorablemente. De hecho, Pedro Bigas ya jugó en el Bernabéu y podría regresar a la titularidad este sábado, en la final frente al Mallorca, una vez superados los problemas en las rodillas que ha tenido. Al rescate del equipo también llegará Héctor Fort, pero su regreso todavía debe esperar. Fue vital para Sarabia en el carril diestro hasta que la zancadilla de Nobel Mendy le obligó a frenar. Será un revulsivo importante para las últimas jornadas, en una posición que se ha debilitado seriamente tras el paso del mercado de invierno.

CALENDARIO PROPICIO. El Elche ya se ha olvidado de tres de los cuatro mejores equipos de la categoría. Real Madrid, Barça y Villarreal no volverán a entorpecer el camino franjiverde. El único del top 4 todavía por enfrentar es el Atlético de Madrid, en Elche. Además, Mallorca y Alavés, los dos principales rivales directos por evitar la 18ª plaza, todavía tienen que visitar el Martínez Valero. Serán jornadas clave que marcarán el destino de la orquesta franjiverde, tanto por puntos, como por lo anímico y por el golaveraje, donde los de Sarabia parten en desventaja (perdieron tanto en Son Moix como en Mendizorroza 3-1).

CALENDARIO DEL ELCHE CF HASTA FINAL DE TEMPORADA Jornada 29. ELCHE CF -Mallorca (16º clasificado)

-Mallorca (16º clasificado) Jornada 30. Rayo Vallecano- ELCHE CF (13º clasificado)

(13º clasificado) Jornada 31. ELCHE CF -Valencia (14º clasificado)

-Valencia (14º clasificado) Jornada 33. ELCHE CF -Atlético de Madrid (3º clasificado)

-Atlético de Madrid (3º clasificado) Jornada 32. Real Oviedo- ELCHE CF (20º clasificado)

(20º clasificado) Jornada 34. Celta- ELCHE CF (6º clasificado)

(6º clasificado) Jornada 35. ELCHE CF -Alavés (17º clasificado)

-Alavés (17º clasificado) Jornada 36. Real Betis- ELCHE CF (5º clasificado)

(5º clasificado) Jornada 37. ELCHE CF -Getafe (9º clasificado)

-Getafe (9º clasificado) Jornada 38. Girona-ELCHE CF (12º clasificado) *en el paréntesis, la clasificación actual de los enfrentamientos del Elche en los últimos 10 partidos de la liga.

EL HORARIO DE LAS 14 HORAS. En cuatro ocasiones ha jugado el Elche en el Martínez Valero a las 14 horas en lo que va de temporada. En ninguna de ellas ha perdido. Dos victorias, frente a Girona y Celta, y dos empates, con Athletic Club y Espanyol. Es el horario que mejor se le da al equipo de Sarabia.Tratará de dar continuidad este sábado, de nuevo en el turno de las comidas.

EL MALLORCA, CONTRA LA HISTORIA. El Mallorca jamás ha ganado un partido de liga en el Martínez Valero. En 19 partidos, 11 victorias franjiverdes y ocho tablas. El feudo ilicitano es uno de los campos que casi por tradición se le ha atragantado al club mallorquín. Eso sí, entre palmeras se alzaron con la Copa del Rey en 2003, tras imponerse al Recreativo de Huelva. Pero la realidad es que al Elche, en el estadio Martínez Valero, en un partido de liga, jamás le ha ganado.

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UN VISITANTE TAMBIÉN DESASTROSO. La temporada del Elche es un drama lejos de casa. Pero la del Mallorca no queda demasiado lejos. El conjunto bermellón, ahora entrenado por el argentino Martín Demichelis, ha sumado únicamente seis puntos de 42 posibles a domicilio (un 14%). No ganan un partido lejos de Son Moix desde el 18 de octubre. Y llegan al Martínez Valero con la baja por sanción de su futbolista más desequilibrante: el extremo Jan Virgili. Un dolor de cabeza menos... y un aliciente más para creer que el Elche, de la mano de su entrenador y con el necesario paso adelante de la plantilla, volverá a la vida este sábado.