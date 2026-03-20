Eder Sarabia, en la previa del Elche-Mallorca: "Si estamos en descenso no es por los árbitros"

Este sábado (14 horas), el Elche afronta contra el Mallorca la primera de diez finales para lograr la salvación. Eder Sarabia es consciente de ello y confía en el nivel de sus jugadores: "El equipo va a dar un buen nivel y va a enganchar a la gente desde el principio". El entrenador bilbaíno animó a la afición a acudir al Martínez Valero para apoyar a su conjunto: "El futbolista va a rendir mejor si siente que en cada pelota juega con 25000 personas más".

Tras dos meses y medio sin ganar, el propietario del Elche, Christian Bragarnik, realizó una rueda de prensa para aclarar la situación del club. En ella, el argentino transmitió su total confianza en el técnico vasco. Sobre ello, Sarabia declaró: "Tuvimos una conversación donde sentí que vemos las cosas de una manera bastante parecida y se lo agradezco, porque creo que me refuerza a mí y a lo que se está haciendo". También, afirmó que su aparición era "un tema del Elche CF". "Él tiene esa capacidad de transmitir claridad cada vez que comparece, hacia el equipo y hacia fuera. En este caso se lo agradecí principalmente porque creo que es bueno para la entidad. Era necesario y creo que lo hizo muy bien. Es un refuerzo para todo el proyecto en un momento muy importante", añadió.

En esa aparición, el máximo accionista también confirmó la continuidad de Sarabia, sin importar la posición a final de temporada. Aun así, el entrenador prefirió centrarse solo en el partido frente al Mallorca. "No creo que toque eso ahora. La semana pasada hablamos de cuántos puntos hay que hacer, pero lo que es importante es el partido de mañana, el entrenamiento de dentro de un rato y en general el rival que nos viene", dijo el entrenador. "Van a seguir faltando 9 partidos, ni el partido de mañana va a ser definitivo para una cosa ni para la otra. A partir de ahí, tocará seguir disfrutando de la vida y el futbol aquí en Elche", concluyó.

En lo relativo a bajas, el bilbaíno confirmó la ausencia de John Chetauya y Héctor Fort, el cual ya ha vuelto a Elche para terminar con su recuperación. En cuanto a los disponibles, prefirió centrarse en el apartado mental de cara a preparar el partido contra los baleares. "Es verdad que esta racha nos está pesando en momentos determinados, pero, por otro lado, creo que estamos siendo bastante fuertes porque no es fácil pasar una racha así sin ganar. El equipo, desde el rigor del análisis, sigue haciendo muchísimas cosas bien. Ya me conocéis, soy muy exigente y le seguimos poniendo el máximo detalle a todo, pero a veces no te salen las cosas del todo bien. Aun así, el equipo sigue", declaró Sarabia.

Con respecto a la falta de victorias, el técnico bilbaíno mantuvo su confianza en el juego del equipo y afirmó que todo se reducirá a detalles concretos: "Creo que vamos a volver a hacer otro buen partido y vamos a ser capaces de llevarlo a eso que nos interesa más. Está claro que tenemos que realizar esos detalles que son determinantes para un partido. Obviamente, no vamos a hacer un partido perfecto porque nadie puede hacerlo. Vamos a cometer errores, pues tenemos que hacer que esos errores no nos cuesten tanto y si nos cuestan, tratar de recuperarnos. El equipo mañana va a dar un buen nivel y va a enganchar a la gente desde el principio".

A principios de la semana, el Comité Técnico de Árbitros citó a los entrenadores para una reunión con el objetivo de aclarar las decisiones de los colegiados. Pese a que el Elche se ha visto afectado por varias de ellas, Sarabia no acudió. "Intenté hacer todo lo posible para ir, pero martes a las cuatro no me cuadraba. Teníamos entrenamiento hasta la una, no daba tiempo. Tampoco es una semana para perderme ningún entrenamiento. Me hubiera encantado estar, pero no pude", afirmó el entrenador. "No estamos en descenso por los árbitros, pero sí que es verdad que la casualidad que las acciones desafortunadas han ido en nuestra contra. No es que no quiera hablar de los árbitros, sino que busco no desgastarnos en algo que no podemos controlar", añadió.

Para finalizar, el técnico animó a la afición franjiverde para que acudan al estadio y sean uno más en el campo de cara al encuentro contra el Mallorca. "Esto es un tema de todos. El equipo no está tan lejos de lo que hacía y van a ser esos detalles los que determinen mañana el partido, como siempre pasa en el fútbol. Vamos a seguir dándolo todo, así que mandaría un mensaje de tranquilidad", remarcó Sarabia. "Sigo sintiendo que la gente está agradecida. Al final, el futbolista va a rendir mejor si siente que cada pelota juega con 25000 personas más. Tenemos que intentar generarles ese estado para que ellos puedan dar lo mejor de sí", concluyó el entrenador.