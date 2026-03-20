El Elche encara su primera gran final por la permanencia

Hacía ya varias jornadas que esta fecha estaba marcada a fuego en el calendario del Elche. La "final" contra el Mallorca, que no es más que la primera de diez finales, cada una igual de valiosa, en la lucha del Elche por la permanencia. El esperado partido se disputa este sábado a las 14:00 horas en el Martínez Valero, primera razón para creer que los de Eder Sarabia podrán darle la vuelta a la mala racha justo en el momento que más urge y contra el rival al que más conviene ganar.

El de este sábado es un encuentro de los que valen seis puntos, y los locales contarán con el recibimiento de la afición en las puertas del estadio al mediodía para elevar todavía más los ánimos de un equipo que lleva once jornadas sin ganar. Aunque el partido es vital para salir de la zona de descenso y evitar que los bermellones se escapen en la tabla, Sarabia y los jugadores gozan además de la seguridad y confianza que el propietario del club, Christian Bragarnik, les trasladó en persona y públicamente esta misma semana.

Entre el aliento y la obligación

"Sarabia es el mismo que, junto a la mayoría de estos jugadores, llevó a más de 200.000 personas en la calle hace 10 meses", dijo el empresario argentino desde el Martínez Valero. Ese aliento de la más alta instancia confluirá con el de una afición que, pese al peor momento del técnico desde su llegada a Elche, también sigue convencida de las posibilidades del equipo.

La afición ilicitana hará un recibimiento al equipo a las 12:00

Ahora bien, la localía y la convicción de la grada y de la dirigencia del club también se traducen en una obligación todavía mayor, si cabe, de ganar al Mallorca. Los franjiverdes se juegan más en el enfrentamiento de esta jornada 29 por la sencilla razón de que son los que llegan al partido en descenso. Además, ante un rival directo como el Mallorca sería menester conseguir el difícil objetivo de dar la vuelta al golaveraje, que es positivo por 3-1 a los bermellones debido a la victoria que le propinaron a los de Sarabia en Son Moix.

En lo puramente deportivo, las bajas seguras para el Elche son las del lateral Héctor Fort, en la recta final de la recuperación de su lesión en el hombro, y de John Chetauya, cuyas molestias musculares no remiten. Además, Sarabia tiene algunas dudas por problemas físicos, como la del delantero portugués André Silva, quien no ha podido ejercitarse durante la semana con normalidad.

Un rival al alza

Viendo al banquillo contrario, si hay un equipo de LaLiga con los mismos apuros clasificatorios del Elche, ese es el Mallorca. El conjunto balear apenas aventaja en dos puntos, al igual que el Alavés, a los franjiverdes, pero se da la circunstancia de que viajan a la provincia con el impulso perfecto para ponerse a cinco puntos del descenso. La llegada de Martín Demichelis ha tenido efecto revulsivo y el técnico ya suma un empate en El Sadar y una victoria de remontada en la última jornada que rompen la mala racha de cuatro derrotas.

No obstante, el Mallorca deberá superar también dos estadísticas que se le resisten. Por un lado, tendrá que imponerse al Elche a domicilio en partido liguero, algo que nunca ha conseguido. Por otro, un triunfo este sábado encadenaría dos victorias consecutivas, una racha que no firman los baleares desde diciembre de 2024. Aunque, todo sea dicho, a los bermellones no les viene tan mal el empate.

El Mallorca no repite victoria desde diciembre de 2024, pero la llegada de Demichelis ha revitalizado al equipo

Otra de las piedras en el zapato de los dirigidos por Demichelis es su pobre rendimiento fuera de casa este curso. De los 28 puntos cosechados, tan solo seis se han logrado lejos de Son Moix. Para cambiar esta tendencia, el técnico argentino previsiblemente alineará a cuatro centrocampistas en rombo, como ha hecho en los tres partidos que ha dirigido, con una doble punta formada por Muriqi y Mateo Joseph.

El choque, a las puertas del último parón de la temporada, dejará también una larga y pesada resaca sobre el equipo que no consiga su objetivo y, por ende, se vea obligado a pasar más de una semana en la zona de descenso.

Alineaciones probables

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Buba Sangaré, Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

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Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato; Mascarell, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.