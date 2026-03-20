Nike opta por lo clásico para vestir al Elche en la jornada retro de LaLiga

La franja en alto, algo más estrecha que de habitual, y con las siglas FC, fútbol club, en lugar del actual CF, club de fútbol, en el escudo del Elche. Esas son los únicos detalles de la camiseta que ha diseñado Nike para que el conjunto ilicitano dispute el sábado 11 de abril la jornada retro de LaLiga, contra el Valencia en el Martínez Valero.

Una estampa más clásica que propiamente retro, que a juzgar por las reacciones en redes sociales no ha conseguido generar nostalgia entre los aficionados. La característica franja verde es completamente uniforme, se sitúa algo más arriba, justo debajo del escudo, y es más estrecha de lo habitual. Un diseño que se inspira en las equipaciones previas a la mitad de la década del noventa.

Además, la camiseta incluye el parche de LaLiga antiguo, con las siglas "LFP". Por otra parte, el patrocinador actual se mantiene dentro de la franja, uno de los aspectos que, según la comunidad franjiverde en redes, es de los que más constribuyen a no dar una imagen nostálgica como la que ofrecen los patrocinios de Terra Mítica de principios del 2000 o el de la Caja de Elche de los ochenta. Los pantalones y las medias, a su vez, son completamente blancos.

Los aficionados han echado en falta un patrocinador retro, como Terra Mítica a inicios del 2000, o algún detalle más de color, por ejemplo, en el cuello / DIEGO

El club ya ha puesto a disposición en su tienda web las camisetas retro, que tienen un precio de 85 a 95 euros, en la versión de manga corta, y de 90 a 100 si es de manga larga.

Partido contra el Valencia

Este festival del fútbol vintage será el trasfondo de una jornada vital, como todas las que quedan, para las aspiraciones del Elche a la permanencia. El Valencia visitará el Martínez Valero a las 16:15 horas. Los de Mestalla también vendrán de retro, con una equipación naranja que ha cosechado más críticas que halagos entre la afición che.

La estética, sin embargo, será lo de menos en un partido donde los de Sarabia tienen la obligación de buscar la victoria en casa y los de Corberán deberán seguir remando hacia la tranquilidad clasificatoria.

Árbitro y balón retro

La ambientación no será solo cuestión de camisetas. Puma y LaLiga han diseñado una pelota inspirada en los modelos de finales de los noventa, con base blanca y gráficos negros geométricos, la estética del balón "de toda la vida".

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El balón de Puma para la jornada retro de LaLiga. / LALIGA

Asimismo, LaLiga ha diseñado grafismos retro para las retransmisiones y también una reinterpretación del uniforme arbitral inspirada en el Mundial de EE UU 1994, cuando el arbitraje rompió con el negro tradicional para introducir colores y patrones más visibles.