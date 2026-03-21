El 1x1 del Elche-Mallorca: El corazón fue un jugador más

La franja gana después de dos meses y consigue salir de los puestos de descenso. La victoria ante el Mallorca (2-1) da un vuelco a la dinámica del equipo. Consulta la nota de los 16 franjiverdes.

5 Matías Dituro, Portero Correcto No tuvo mucho trabajo durante la primera parte. En la segunda, enfrentó un fuerte disparo abajo que blocó con seguridad. La siguiente ocasión que vio acabó haciendo la estatua y encajando.

4 Pedro Bigas, Defensa Inocente En la primera parte, su par le superó físicamente en varias ocasiones. Aun así mantuvo la calma y completó un partido sólido. Cometió un penalti tonto al final que pudo costar el resultado.

8 David Affengruber, Defensa Inteligente Jugando muy abierto, casi como lateral, el austriaco apareció mucho más en ataque que en defensa. Pese a la nueva demarcación, lo hizo sorprendentemente bien. Al final se sirvió de galones para retener los tres puntos jugando con inteligencia.

7 Víctor Chust García, Defensa Ancla Marcó de cerca a Muriqi todo el partido con amplio éxito. Pese a ver la amarilla a los 27 minutos, no tuvo miedo y cuajó un partido muy completo.

9 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Héroe Su partido fue de menos a más. Empezó muy fallón y dudoso pero para el final de la primera parte ya era el más desequilibrante del equipo. De un centro suyo surgió el primer gol y, como si le fuese la vida en ello, apareció volando de la nada para marcar el gol de la victoria con un fuerte cabezazo.

7 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pulpo Fue capaz de aparecer por todas partes, recuperar y dar pases precisos. Sin embargo, en muchas ocasiones se mostró dudoso al desplazar el balón. Se retiró lesionado después de dar todo de sí.

7 Aleix Febas, Centrocampista Decisivo Como habitúa, destacó por sus conducciones. En un partido en que el Elche optó por jugar por las bandas no pudo aparecer tanto en ese aspecto. En el caos final, supo dar criterio al juego y salvó la victoria.

8 Germán Valera, Centrocampista Pulmón Se hizo dueño por méritos propios de la banda izquierda. Una gran combinación con Febas le permitió poner un centro perfecto para el segundo gol. Acabó exhausto y lesionado.

4 Grady Diangana, Centrocampista Desplazado Pese a partir como mediapunta acabó siendo otro jugador más por la derecha. Ante la congestión en esa zona no acabó de hacer apenas nada y fue sustituido.

6 Rafael Mir, Delantero Efectivo En la primera parte, apenas tuvo impacto en el ataque del Elche. Sin embargo, en el primer disparo que tuvo, marcó el gol del empate. Se marchó sustituido en la segunda parte.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Apoyo Ante la falta de ocasiones, optó de nuevo por aportar de espaldas, asociándose con sus compañeros y ayudando donde pudo. Supo retener balones para aguantar el marcador en los últimos minutos hasta que no pudo más y fue sustituido.

6 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Sólido Jugó en tres cuartos, más adelantado de lo habitual. Aun así cuajó un gran partido que permitió al Elche remontar y volver a ganar.

6 Federico Redondo Solari, Centrocampista Revulsivo Entró para relevar un medio del campo necesitado y cansado. Cerró un partido correcto donde aportó calma a un equipo con prisas por ganar.

6 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Sentimental Entró tras el segundo gol. Por ello su rol fue completamente defensivo. En otra faceta diferente a la habitual, cumplió decentemente.

5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Correcto Con el partido casi acabado, entró para aguantar el marcador y lo logró.