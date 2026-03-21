Eder Sarabia, tras el Elche-Mallorca: "Todavía queda mucha tela por cortar"

Los meses sin ganar ya son cosa del pasado. El Elche se impone ante el Mallorca (2-1) después de una caótica segunda parte. Tras ello, el entrenador franjiverde, Eder Sarabia se alegra por tener la suerte de su lado: "Hemos tenido la fortuna de que un jugador como Muriqi la eche fuera, pero a veces el fútbol tiene estas cosas. Ya nos lo merecíamos, en esos detalles nos tocaba. Hemos hecho un gran partido superando esos momentos difíciles".

El partido de este sábado era determinante, ya que enfrentaba a dos equipos metidos en la lucha por la permanencia. Por ello, Sarabia valora en sobremanera el resultado: "El rival era directo, venía en buena dinámica y nos ha dificultado. Ganar tres meses después, en casa y, encima, antes del parón es importante porque podemos afrontarlo de otra manera. Nos servirá para descansar y para enfocarnos desde la tranquilidad que te da una victoria".

Como se las prometía, el encuentro ha estado muy disputado hasta los últimos instantes por, según el entrenador franjiverde, "dos equipos que, pese a estar abajo, han hecho las cosas bien". Pese al buen juego, el equipo comenzó por detrás en el marcador. "Hemos sido superiores y creo que podíamos habernos puesto por delante antes. Después de una gran jugada nuestra marcan y aun así el equipo es capaz de remontar y ganar. El invierno ha sido duro en Elche. Tres meses después no es fácil ganar, pero estoy contento con todos. Es una victoria importante por el momento, el rival y por lo que queda por delante", afirmó Sarabia.

Los tres puntos sirven para que los ilicitanos salgan del descenso. Pese a la euforia que pueda suponer, Sarabia optó por ser prudente: "Hemos ganado un partido. Todavía queda mucha tela por cortar. Igual que hemos dicho que era fundamental, también creo que no iba a ser determinante ni para una cosa ni para la otra. Necesitamos vivir estos días mágicos con nuestra gente y la energía de todos creyendo en lo que es capaz este equipo".

Por primera vez esta temporada, el Elche remonta un resultado. "Igual nuestro peor momento ha sido el inicio de la segunda parte. Nos ha costado tener calidad con la pelota, no teníamos paciencia. Hemos ido recuperándonos. Hemos vuelto a sacar nuestra garra. A veces necesitas aprender a perder para, a partir de ahí, soltarnos para dar nuestra mejor versión", declaró Sarabia.

Aun después de marcar el segundo gol, el equipo pudo dejar escapar la victoria con un penalti por mano de Bigas en el descuento. Sin embargo, Muriqi lo mandó alto. "No sé qué pensar. Es verdad que tiene el brazo extendido, pero es un gesto para hacer el despeje. Lo hemos visto en la pantalla, lo pita y a partir de ahí queda confiar. Intentar transmitir la energía a Matías (Dituro). Hemos tenido la fortuna de que la eche fuera un jugador como él, pero a veces el fútbol tiene estas cosas. Ya nos lo merecíamos, en esos detalles nos tocaba. Hemos hecho un gran partido superando esos momentos difíciles", afirmó el técnico.

Durante los últimos minutos, Sarabia se vio obligado a sustituir a varios jugadores por aparentes molestias. Por ello, quiso calmar a la afición aclarando su situación: "Me preocupa Chust, que ha notado unas molestias, pero los demás jugadores han sido por cansancio. Es normal con todo lo que han corrido, la carga emocional y la tensión".

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El próximo encuentro será en dos semanas contra el Rayo Vallecano en Madrid. "Nos merecemos tener un descanso después de tantos días de presión. Ahora se van varios jugadores con su selección que contra el Rayo igual llegan justos. Toca recuperar a André y yo creo que estará. Toca enfocarse en el partido de Vallecas. Sabemos que tienen unos matices importantes y tenemos que mantener la energía que hemos conseguido", expresó el bilbaíno. También desveló que, la próxima semana, el equipo se enfrentará al Aston Villa en un amistoso para mantener la forma física.