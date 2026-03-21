Empieza la conjura del Elche: gran recibimiento antes de la final contra el Mallorca

El Elche tiene claro que le quedan diez finales para conseguir la permanencia en Primera División... y que el partido de este sábado contra el Mallorca, tras once jornadas sin ganar y ante un rival directo, el que la semana pasada le metió en zona de descenso, es fundamental.

Por este motivo se había organizado una quedada previa durante la mañana del sábado, a partir de las 10 horas, en la que los aficionados franjiverdes han empezado a calentar motores con vistas al partido de las dos. Y el principal punto caliente de esas cuatro horas era el recibimiento al autobús del equipo, para dar los primeros ánimos previos a la disputa del choque.

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Apoyo antes de la final

La convocatoria ha tenido un éxito importante, con más de dos mil aficionados recibiendo y acompañando al bus del Elche hasta la entrada del coliseo ilicitano. Futbolistas y técnicos han podido comprobar de primera mano el apoyo popular con el que cuentan, pese a todavía quedar muchas fechas (y puntos) para la conclusión del campeonato.

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Los colores blanco y verde han tomado las zonas anexas al Martínez Valero y los cánticos de apoyo de la hinchada franjiverde a sus futbolistas han sido constantes, elevando de intensidad en el momento en el que el autobús ha llegado a la parte en la que más gente se aglomeraba. Ahí la comunión ha sido perfecta, como se espera que sea a partir de las 14 horas para conseguir una victoria que ya se resiste durante demasiado tiempo: tres meses.