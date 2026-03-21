La primera conjura del Elche da sus frutos

Los aficionados del Elche lo tenían claro, la permanencia pasaba por ganar al Mallorca. Con eso en mente, se organizó un multitudinario recibimiento al equipo antes del partido. Una vez dentro del Martínez Valero, los franjiverdes continuaron siendo el duodécimo jugador contra un rival directo como los de Demichelis.

La entidad tenía claro que era necesario unir a todos los estamentos que componen el club, y así comenzó la jornada. Antes de que el balón comenzara a rodar, el cadete B fue homenajeado tras su victoria en la Honved Cup en Budapest. Junto a ellos, saltaron Sergio Martínez y Borja Sánchez, canteranos del equipo ilicitano y campeones de España por Comunidades Autónomas con la selección valenciana. Además, Joaquín Buitrago, presidente del Elche, le entregó a Miguel Indurain una camiseta homenaje a su carrera.

Cuando los jugadores saltaron al campo, ambos equipos portaban una camiseta negra y posaron juntos como muestra de unidad en la lucha contra el racismo. Justo cuando el árbitro marcaba el inicio del partido, la grada de animación desplegaba un cartel que rezaba "Todo el estadio debe animar".

Los 25462 espectadores respondieron adecuadamente alentando en todo momento. Rápidamente, la afición encontró un objetivo claro para silbar, Leo Román. El portero trató de perder tiempo en todo momento para desesperar a los locales, lo cual no sentó bien a la afición. De manera más tímida, su compañero Omar Mascarell, exjugador franjiverde, escuchó algún pito dirigido hacia él en los primeros compases.

A los 58 minutos de partido, Pablo Torre adelantaba al Mallorca. Pese a querer animar, la afición dijo basta. De repente, los chiflidos iban dirigidos a los de Sarabia. Esto debió alertar a los jugadores, ya que Rafa Mir marcó cuatro minutos después, convirtiendo las protestas en ánimos. El testarazo de Tete Morente, nueve minutos después, hizo estallar de alegría al Martínez Valero. Ese éxtasis solo fue replicado después de que Muriqi mandara arriba el penalti del que dispuso.

Pese a añadir ocho minutos, el penalti y diversas molestias obligaron a Javier Alberola Rojas a extender el encuentro hasta cinco minutos más de lo anunciado. Esto no agradó a los aficionados que, de nuevo, cambiaron su objetivo en los silbidos hacia el árbitro manchego. Una vez finalizado el partido, con los tres puntos ya asegurados, los jugadores volvían a celebrar frente a la grada de animación casi tres meses después de la última vez.

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En rueda de prensa, Eder Sarabia quiso acordarse de la afición. "Ha sido bonito. Sobre todo cuando hemos hecho el tramo andando. Entendemos que el aficionado está de lunes a viernes sufriendo en su casa, pensando en el Elche y tocaba empujar y meterle a él. El fútbol tiene estas cosas irracionales, esa conexión ha sido fundamental", declaró el bilbaíno sobre el recibimiento. "Estoy muy agradecido por el ambiente. Ha habido algún pito, pero el apoyo ha sido muy importante y es por donde tenemos que seguir para conseguir la primera victoria fuera de casa", añadió.