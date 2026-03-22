Elche CF
Germán Valera, tras romper la mala racha del Elche: "La victoria nos da confianza y energía"
El carrilero franjiverde, uno de los más destacados este sábado, muestra su alegría por poner fin a tres meses de sequía
EFE
El extremo del Elche Germán Valera aseguró que la victoria ante el Real Mallorca, con la que su equipo rompió una mala racha de tres meses sin ganar, dará al conjunto ilicitano "confianza y energía" para afrontar el tramo final de la competición.
"Nos hacía mucha falta, estábamos pasando una mala racha", confesó el murciano tras la victoria ante el equipo balear, que permite al Elche salir de la zona de descenso, a la que cayó por primera vez esta temporada tras la pasada jornada.
Valera reiteró que afrontar el parón fuera del descenso es algo que da "confianza", pero advirtió de que aún restan por disputar "muchos partidos" y que hay equipos que "siguen ahí".
"Ganar al Mallorca no significa nada, hay que seguir sumando de tres", comentó el jugador, que admitió que, tras el penalti señalado en contra del Elche en el minuto 91, volvió a temer por un desenlace cruel para su equipo.
Agradecido a la afición
"Estamos contentos de que la suerte haya estado esta vez de nuestro lado", afirmó el futbolista, que agradeció la "energía" que la afición ilicitana transmitió al equipo antes y durante todo el encuentro.
"Ha sido espectacular", señaló Valera, que se mostró partidario de repetir experiencias con la afición como el recibimiento realizado al equipo a su llegada al estadio.
"Son cosas que siempre ayudan y las veo bien. Es como comenzar el partido ganando por 1-0", concluyó el jugador del Elche.
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