Así fueron los goles del Elche para volver a ganar... y a remontar

80 días. Los mismos que tardó Willy Fogg en dar la vuelta al mundo en la novela de Julio Verne ha tenido que esperar el Elche para ganar en 2026. Hasta el 21 de marzo, derrotando al Mallorca en la primera de sus diez finales por la permanencia. Alguno más había pasado desde el último triunfo en liga, contra el Rayo Vallecano, el 21 de diciembre.

Al Elche se le ha hecho largo este invierno, exiguo en alegrías. Entre falta de puntos, un mercado invernal cuestionable y las lesiones, todo ha ido entre mal y peor. El último día antes del cambio a la primavera se dio el paso que se espera corroborar hasta mayo para conseguir la permanencia. Un triunfo especial, ante un rival directo... y con remontada.

Goles de Rafa Mir y Tete Morente

Una victoria que se empezó a fraguar en el peor momento, con todo en contra. El gol de Pablo Torre para el Mallorca ponía a los franjiverdes en una situación casi límite, camino de la duodécima jornada consecutiva sin ganar. El primer paso hacia la remontada lo dio Rafa Mir, puro oportunismo, al aprovechar un mal despeje de Mascarell en el interior del área para definir con sutileza y colocación. Nervios fuera y 1-1.

El tanto de la remontada lo certificó Tete Morente, apuesta de Eder Sarabia en la banda derecha y fichaje invernal cuestionado. Desde el primer minuto se mostró implicado. En el 71 le llegó el acierto, al culminar con un cabezazo, llegando desde segunda línea, una magnífica jugada que habían cocinado previamente entre Febas, sublime taconazo, y Germán Valera, excelente centro. De carrilero zurdo a carrilero diestro. Manual del fútbol.

Tete Morente se reivindica con un gol clave Tete Morente cerró la remontada del Elche con su gol y se mostró muy feliz por el tanto y la victoria al concluir el partido. "Son tres puntos de oro contra un rival directo, pero esto no significa nada. Tenemos que pensar en el Rayo", declaró a los medios oficiales del club franjiverde. "Era muy difícil darle la vuelta al partido, pero el Elche pelea hasta última hora y creemos en la idea de Sarabia", comentó el andaluz, exhausto tras una jornada de mucho desgaste en la que empezó como carrilero y acabó en punta, por la salida del terreno de juego de Mir y Álvaro. "Mi familia sabe todo lo que he hecho para estar en Elche. Era muy importante este gol para demostrar que lo voy a dejar todo por esta camiseta y por ser el primero que le dedico a mi hija", concluyó, emocionado.

El tercer momento clave de la remontada franjiverde se vivió en el minuto 91. Once metros separaban a Muriqi, delantero del Mallorca, y Dituro, portero del Elche, sin nadie entre medias. Un penalti por mano de Bigas que amenazaba la victoria local. El argentino aguantó, el kosovar, autor de 18 goles este curso, perdió el duelo y lanzó fuera. Los tres puntos se quedaban en la ciudad de las palmeras. La remontada ya era una realidad.

Remontada del Elche

El Elche entierra con la victoria contra el Mallorca su pésima racha de 11 jornadas sin ganar, triunfa al fin en este 2026 y, además, remonta un partido (ir perdiendo y acabar ganando) por primera vez en la presente temporada. La última vez que los ilicitanos habían volteado el marcador fue hace más de un año, en febrero de 2025, contra el Cartagena, en Segunda División, cuando Germán Valera y 'Canario' Álvarez respondieron al tanto de Millán.

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Para encontrar la última remontada franjiverde en Primera División habría que retroceder en el tiempo hasta el 22 de mayo de 2022, última jornada de aquel curso, cuando el equipo dirigido por Francisco venció en el Martínez Valero al Getafe (3-1). Entonces, Enes Ünal adelantó a los madrileños y Olaza y Kike Pérez, con un doblete, firmaron la reacción ilicitana. 1.399 días después... el Elche volvió a remontar en la élite.