El parón FIFA del Elche: sin tres internacionales y con un amistoso ante Emery

Un oasis de relax entre dos situaciones de estrés. Así vivirá el Elche los próximos días, correspondientes a la última ventana FIFA de la temporada, en la que no habrá jornada de liga el fin de semana. Un parón para saborear el triunfo contra el Mallorca que puso fin a la racha de 11 jornadas sin ganar y para coger fuerzas de cara a los nueve últimos partidos del curso.

El Elche afrontará este paréntesis fuera de la zona de descenso, a la que había caído tras su pésima racha de tres meses sin conocer la victoria. Un primer éxito de cara a conseguir el objetivo de la permanencia en mayo. Estos días, Eder Sarabia no podrá contar con tres jugadores de plantilla que han sido convocados por sus respectivas selecciones: Affengruber, Diang y Cepeda.

Los tres internacionales del Elche

El austriaco Affengruber ha sido citado, al fin, por la absoluta de su país para jugar dos partidos amistosos preparatorios para el Mundial de este verano, en el que su selección participará y el central ansía estar presente. Será la oportunidad ideal para convencer a su seleccionador, Ralf Rangnick, de que está capacitado para acudir a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Unos días de entrenamiento en primera persona y dos compromisos contra Ghana (27 de marzo) y Corea del Sur (31 de marzo). Nada mejor.

Affengruber habla durante la entrevista / Áxel Álvarez

Diang, por su parte, ha sido convocado por la República Democrática del Congo para la disputa del play-off intercofederaciones que otorgará una de los últimos billetes todavía en juego para el ya mencionado Mundial. El congoleño regresa así con su selección, tras haberse caído de las últimas convocatorias por cuestiones físicas. El conjunto africano disputará el play-off en Guadalajara (México), está exento de la semifinal y se jugará la plaza con el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, el 31 de marzo.

Por último, el chileno Cepeda hará un tour de dos partidos con su selección por Oceania, para dos amistosos contra Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo), ambos en la localidad de Auckland. Hay que recordar que Chile no se consiguió clasificar para el Mundial, por lo que iniciará una nueva etapa, con el futbolista del Elche como uno de los jugadores llamados a liderar el equipo sobre el césped.

Amistoso contra el Aston Villa

Mientras Affengruber, Diang y Cepeda entrenan y juegan con sus selecciones, el resto de sus compañeros aprovecharán para ponerse a punto en casa de cara al final de la temporada, con descanso hasta el martes por la tarde (17:30 horas), cuando están citados para regresar al trabajo. Sarabia espera recuperar de cara al duelo contra el Rayo Vallecano a André Silva, baja contra el Mallorca, y John Chetauya, ausente en los últimos compromisos del equipo.

También debe avanzar en su recuperación Héctor Fort, ya de vuelta a la ciudad de las palmeras para afrontar el tramo final de la recuperación de su lesión en el hombro, por la que no juega desde diciembre. Los servicios médicos del conjunto ilicitano también tratarán con mimo a futbolistas como Pedro Bigas, entre algodones las últimas semanas, o Víctor Chust, que acabó con molestias el sábado. Queda por ver la evolución de otros como Marc Aguado, al que se vio cariacontecido tras ser sustituido, aunque Sarabia adujo el cambio al cansancio acumulado.

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Andrés García, a la izquierda, recibe instrucciones de su entrenador en el Aston Villa, Unai Emery. / AV

Sin partido oficial el fin de semana, el técnico del Elche anunció en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Mallorca que su equipo jugará un amistoso frente al Aston Villa inglés, dirigido por Unai Emery, todavía no confirmado, ni en fecha ni en lugar, por parte de ninguno de los dos clubes. Los villanos actualmente están peleando por regresar a la Champions League, son cuartos en la Premier League, y este domingo se miden al West Ham. Ambas entidades han mantenido relación en los últimos meses por el interés franjiverde en el lateral Andrés García.