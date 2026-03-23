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El Elche disputará cinco partidos ante rivales directos en el tramo final del campeonato

Los franjiverdes todavía deben medirse a Rayo, Valencia, Oviedo, Alavés y Girona en finales por la permanencia

Los jugadores del Elche celebran un gol

Los jugadores del Elche celebran un gol / Áxel Álvarez

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El Elche afronta el parón de la competición fuera de la zona de descenso y con relativa tranquilidad, ya que, cuando se reanude la competición, deberá afrontar un calendario exigente en el que le esperan cinco posibles duelos directos ante equipos implicados en la pelea por la salvación.

Tanto el entrenador del equipo, Eder Sarabia, como el futbolista Germán Valera destacaron que la victoria de la pasada jornada ante el Mallorca, otro de los equipos implicados en la permanencia, fue vital para romper una mala dinámica, pero, sobre todo, para afrontar con "energía" el tramo final del campeonato.

El Elche marca actualmente la frontera del descenso con solo un punto más que el Mallorca, a dos del Deportivo Alavés y el Sevilla, y a tres del Rayo Vallecano, conjunto que será su próximo rival en Vallecas.

Más finales

El partido ante el conjunto madrileño es otra final para el Elche, que, en caso de ganar, podría abrir brecha con el descenso y, además, implicar de lleno a su rival en la pelea.

El siguiente partido como local enfrentará al Elche con el Valencia en un duelo de rivalidad provincial. El conjunto valencianista ha tomado aire tras las últimas jornadas, pero su irregularidad le mantiene como posible rival directo.

Los jugadores del Elche agradecen a los aficionados el apoyo tras el triunfo contra el Mallorca

Los jugadores del Elche agradecen a los aficionados el apoyo tras el triunfo contra el Mallorca / Pablo Miranzo/EFE

El Elche también visitará al Oviedo, colista de la competición, en un encuentro que puede ser la última opción del conjunto asturiano de engancharse a la salvación y una gran oportunidad para el equipo ilicitano de acercarse a su objetivo.

Otro partido que puede tener aroma de final por la permanencia es el que disputará el Elche, en la jornada 35, ante el Deportivo Alavés en el Martínez Valero.

Últimos partidos de liga

Además de los puntos, en este encuentro estará en juego el coeficiente particular entre ambos equipos, favorable por el momento al conjunto vitoriano tras el 3-1 de la primera vuelta.

Para cerrar la temporada, el Elche visitará Montilivi para medirse al Girona, otro rival con un rendimiento irregular que no logra, por ahora, alejarse de la zona de descenso, si bien lo previsible es que llegue a esa jornada final fuera de peligro.

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Eder Sarabia posa antes del partido entre Elche y Mallorca.

Eder Sarabia posa antes del partido entre Elche y Mallorca. / Héctor Fuentes

Entre estos partidos ante posibles rivales directos, el Elche afrontará además otros tres frente a equipos con aspiraciones europeas, como el Atlético de Madrid, en el Martínez Valero, y el Celta de Vigo y el Betis a domicilio, además de recibir al Getafe, prácticamente salvado y más cerca de Europa que del descenso

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