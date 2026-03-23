¿Qué futbolistas del Elche podrían disputar el Mundial 2026?

Semana de parón FIFA, lo que en Primera División es sinónimo de descanso para los clubes, entre ellos un Elche que se toma un respiro tras la tensión de los dos primeros meses y medio del año 2026, en los que no consiguió ganar ningún partido y se metió en zona de descenso, para romper su racha con la victoria del sábado contra el Mallorca.

Días para pensar también en lo que llegará a partir del 11 de junio, cuando la temporada de clubes esté finalizada, en clave franjiverde se espera que con el objetivo de la permanencia, y empieza la gran cita que cada cuatro años centra las miradas del planeta fútbol: el Mundial.

El máximo torneo de selecciones, que este verano se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y que reunirá a 48 participantes, la cifra más alta en una fase final de la historia, previsiblemente contará con algún representante franjiverde, aunque todavía no se puede decir que ninguno de ellos tenga la plaza garantizada, por diversos motivos. De momento, en este parón FIFA hay tres convocados con sus países: Affengruber (Austria), Diang (República Democrática del Congo) y Cepeda (Chile).

Este último, pese al alto nivel de La Roja en la década anterior (campeón de América en 2015 y 2016), no estará en el Mundial, al confirmar el combinado chileno su bajón de los últimos tiempos: ya se ausentaron de las citas de 2018 y 2022 y en la última Copa América cayeron en la fase de grupos. Ni siquiera el aumento de cupos les ha salvado, ya que terminaron colistas en el grupo de la CONMEBOL, con solo dos victorias en 18 jornadas.

Probabilidad alta: Diang

El futbolista del Elche que posiblemente tenga más opciones de estar presente en la cita veraniega precisamente es uno que todavía tiene que ganarse la plaza con su selección en la misma: Grady Diang. El atacante franjiverde, que llegó al club ilicitano el pasado verano, buscará el billete en uno de los play-offs interconfederaciones que se disputan esta semana.

Diang remata ante la oposición de jugadores de la Real Sociedad / LOF

En teoría, la República Democrática del Congo es la favorita en México, donde se disputa el billete con Nueva Caledonia y Jamaica. Estos dos equipos se enfrentan el 26 de marzo y el ganador del duelo será el rival de los africanos, exentos de la semifinal al tener un mejor ranking FIFA en el momento del sorteo del play-off.

Si los congoleños no fallan y Diang no tiene problemas físicos a partir de mayo, lo lógico es que forme parte de la convocatoria final de su seleccionador, Sebastien Desabre, para formar parte de un equipo que haría historia para su país, ya que con su denominación actual nunca han jugado un Mundial. Lo hicieron como Zaire en 1974, cayendo en la fase de grupos al sumar tres derrotas con Escocia (0-2), Yugoslavia (0-9) y Brasil (0-3).

Probabilidad media: Affengruber

Tras haber sido convocado por primera vez para la selección absoluta de Austria, Affengruber ha elevado considerablemente sus opciones de estar presente en la cita mundialista de 2026, ya que su selección ya tiene el billete garantizado, encuadrada en el grupo J con Argentina, defensora del título, Argelia y Jordania.

La convocatoria del central del Elche dependerá del nivel que le muestre a Ralf Rangnick, que hasta ahora lo había obviado de anteriores citaciones pese a los problemas en defensa de su escuadra, tanto en los entrenamientos de estos días como en los amistosos contra Ghana y Corea del Sur, en el que se espera que Affengruber cuente con minutos.

Affengruber, futbolista del Elche / Áxel Álvarez

Después, el final de temporada en la liga española también jugará un papel decisivo. A Affengruber le ayuda el estilo de Rangnick, bastante parecido al de Eder Sarabia, además del hecho de que el número de convocados, con el paso de los años, ha ido en aumento. No sería nada descabellado verlo en el Mundial, lo que previsiblemente aumentaría su cotización de cara a un posible traspaso.

Probabilidades escasas

Del resto de la plantilla hay jugadores que durante los meses que llevamos de la temporada 2025-2026 han mantenido aspiraciones de poder disputar son sus selecciones el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; aunque su ausencia en esta última ventana previa a la competición les deja prácticamente sin opciones de estar en la cita.

Uno de ellos es el portugués André Silva, que ha sido internacional absoluto en 53 ocasiones (19 goles) y que portó el dorsal 9 de los lusos en los dos últimos mundiales (2018 y 2022), además de en la Eurocopa de 2021. El atacante mantenía la esperanza de que su buen nivel como franjiverde le abriera las puertas de regreso a su equipo nacional, algo que no se ha producido.

Álvaro Rodríguez, delantero del Elche / Áxel Álvarez

Otro atacante franjiverde, el hispanouruguayo Álvaro Rodríguez, también tiene el sueño de disputar el próximo Mundial con los charrúa, algo que ha reconocido abiertamente. Sin embargo, aquí sigue contando con la barrera definitiva de la falta de confianza de su seleccionador, Marcelo Bielsa, que no le ha incluido en ninguna citación hasta el momento, prefiriendo otras opciones para el ataque, como el exfranjiverde Agustín 'Canario' Álvarez.

En clave selección española hay dos nombres que durante los últimos meses han rondado la posibilidad de la convocatoria: Febas y Rafa Mir. El primero debido a su excelso nivel, especialmente en determinados momentos del curso. Incluso Sarabia lanzó algún mensaje en este sentido, hace meses, en alguna rueda de prensa.

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Rafa Mir, durante un entrenamiento / Áxel Álvarez

La opción del atacante murciano surgió en el mes de noviembre, tras el buen arranque de temporada del futbolista cedido por el Sevilla, al que el seleccionador Luis de la Fuente conoce de las categorías inferiores. Su situación judicial posiblemente pesó en su contra, sobre todo en aquel momento, y posteriormente le han restado opciones tanto su lesión a principios de año como el bajón general del equipo en los últimos tres meses.