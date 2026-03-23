Rayo Vallecano-Elche: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 143 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Rayo Vallecano-Elche correspondiente a la jornada 30 de Primera División, que se disputará el viernes 3 de abril a partir de las 21 horas.

Como es costumbre, del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.

John protege el balón ante Camello durante el Elche-Rayo de la primera vuelta / Pablo Miranzo/EFE

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este martes por la mañana (10 horas), a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Rayo Vallecano o, como máximo, hasta el jueves 26 de marzo a las 19 horas.

Además, el club franjiverde ha informado que siguiendo el protocolo establecido por el Rayo, las entradas deberán recogerse físicamente los días 30 y 31 de marzo, en la Oficina del Abonado, junto a la Puerta 1 del estadio Martínez Valero, en horario de 09 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a la capital de España, el club ilicitano ha organizado un viaje en autobús a un precio de 35 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para el mismo día del partido a las 7 de la mañana, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.

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La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.