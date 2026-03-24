Affengruber busca dar el siguiente paso: "Estando en la selección, lo que cualquier futbolista quiere es tener minutos"

El primer paso, el de la llamada, ya está dado. A David Affengruber le queda el segundo: debutar con la selección absoluta de Austria... y convencer al seleccionador Ralf Rangnick de que debe ir convocado al Mundial. El defensa central del Elche forma parte de la convocatoria austriaca de 28 futbolistas para el presente parón FIFA, en el que el combinado centroeuropeo jugará dos partidos preparatorios para el Mundial para el próximo verano.

Antes de los compromisos, la selección de Austria ha decidido concentrarse en Marbella hasta el jueves, donde haré un pequeño 'stage' en el sur del país. Tras iniciar la concentración en tierras malagueñas, disputarán dos amistosos: el viernes frente a Ghana y el próximo martes frente a Corea del Sur, ambos con sede en el estadio Ernst Happel de Viena.

David Affengruber, a la izquierda de la imagen, durante la concentración con la selección austriaca en Marbella. / OFB

Uno de los grandes atractivos de esa concentración es el propio Affengruber, quien se estrena en una convocatoria absoluta de su país. Desde Marbella, ha valorado positivamente la acogida que le ha brindado el vestuario austriaco. "Conozco a algunos jugadores de este equipo desde hace tiempo, a otros los he conocido por primera vez. La verdad que todos han sido muy amables. Como se puede ver desde fuera, entre nosotros hay un ambiente estupendo", destaca.

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En sus declaraciones, el defensor del Elche se ha mostrado "ambicioso" con poder debutar como jugador de Austria. "Si estás en la plantilla, a lo que cualquier aspira es a tener minutos de juego. Ese debería ser el objetivo de todo futbolista. Yo mismo soy así de ambicioso. Veremos qué decide el entrenador y tendremos que respetarlo", subraya el central. Tras el segundo amistoso, el próximo martes frente a Corea, Affengruber regresará a Elche. En el mejor de los escenarios, completará dos entrenamientos previos al Rayo Vallecano-Elche del próximo viernes 3 de abril.