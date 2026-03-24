La apuesta retro del Elche: recordar el infierno para disfrutar en el cielo

El Elche disputará la espera jornada de las equipaciones retro en LaLiga, nada más y nada menos que un derbi autonómico contra el Valencia (11 de abril, 16:15 horas, estadio Manuel Martínez Valero) con una camiseta en la que se ha apostado por rememorar la época más dura en la centenaria historia del club, aquellos años noventa en los que la entidad cayó al pozo deportivo de Segunda División B y, debido a los continuos problemas económicos, rozó el drama de la desaparición.

Detalle de la camiseta del Elche para la jornada retro de LaLiga. / INFORMACIÓN

La equipación, ya presentada la semana pasada con Josan y Germán Valera como modelos para la ocasión, toma como base la de la temporada 1991-1992, la primera del Elche en Segunda B, aunque no es exactamente aquella y se inspira en la línea que se siguió durante aquellos primeros años de los noventa, que los franjiverdes pasaron en la tercera categoría del balompié nacional.

El club y Nike, su proveedor de material deportivo, han apostado por un diseño elegante, en el que la franja gana en protagonismo y personalidad. Y variará el escudo, al de aquel año 1991, en el que el orden de las iniciales que acompañan al nombre principal del club estaban invertidas (FC en lugar de CF). Poco más se podía variar, ya que el patrocinador (o patrocinadores), por cuestiones obvias, debe mantenerse, así como el logo de la empresa americana de ropa deportiva.

La apuesta franjiverde no rememorará, por lo tanto, ni algún episodio épico de su historia, como podría haber sido la época dorada de la década de los sesenta o la final de Copa de 1969, ni otras camisetas que, a lo largo del tiempo, han quedado en la retina del aficionado franjiverde como las más asociadas a este tipo de equipaciones retro. El Elche recordará su paso por el infierno en un momento en el que se está jugando continuar en el cielo.

¿Cómo fue la temporada 91-92 del Elche?

En aquella temporada 1991-1992 que se toma como referencia principal para esta equipación retro, el Elche había descendido por primera vez en su historia a Segunda División B. Esa caída suponía regresar al tercer peldaño de las categorías nacionales desde el ascenso de Tercera a Segunda de 1958. Además, aquel verano la entidad coqueteó, debido a los impagos a futbolistas, con un descenso administrativo a Tercera División (cuarta categoría), salvado a última hora por la permisividad de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Duelo entre Elche y Hércules (4-1) al inicio de la 1991-1992 / Diego

El entrenador elegido para tratar de regresar a la categoría de plata fue Tomeu Llompart, que había sido una leyenda como futbolista franjiverde y que venía de ascender y descender en temporadas consecutivas con el Orihuela. No terminó el curso, ya que fue reemplazado por Lico, otro mito del club. Entre la nómina de futbolistas destacaban Miguel Recio, César Quesada, Boria, Jesús de Huerta, Crespín o los hermanos Puche.

El conjunto ilicitano empezó el curso como un tiro, pese al ajetreo del verano. Goleó al Alzira (0-4) y al Oliva (6-0) en las dos primeras jornadas, empató en el campo de un Villarreal que ascendería a final de aquella temporada, empezando su escalada hacia la élite, y pasó por encima del Hércules en el derbi disputado en el Martínez Valero (4-1). Un inicio más que prometedor... que se fue torciendo.

Plantilla del Elche en la 1991-1992 Porteros: César (33/-32) y Miguel (16/-16) Defensas: Murúa (42/2), José Ramón (36/1), Fidel (31/3), Tino (25/3), Chema (25), Pastor (26/2), Bernad (18), Joaquín (11), Rodolfo (8), y Arce (7). Centrocampistas: Puche (48/6), Gomis (30/5), José Ramón II (33/4), Riquelme (15), Juan Carlos (15), Uge (14) y Balaguer (8). Delanteros: Jesús (39/14), Boria (43/9), Crespín (28/12), Aragón (20/2), Mateo (20/3), Puche II (15/2) y Sánchez Pose (12/1) *Entre paréntesis, partidos oficiales jugados (Liga, promoción de ascenso y Copa) y goles

Con aquella camiseta que ahora se rememora, y que cambió de patrocinador a lo largo de los meses de aquella campaña, de Zapatos de Elche a Caja de Elche, los franjiverdes fueron perdiendo gas, aunque lograron terminar la liga regular en cuarta posición del Grupo 3, por detrás de Cartagena, Villarreal y Yeclano, obteniendo plaza para la promoción de ascenso a Segunda División.

El Elche celebra un gol en la 1991-1992 / Diego

Desastroso final de temporada

En aquella época, aquella promoción se dividía en grupos de cuatro equipos, con partidos a ida y vuelta (seis en total), obteniendo el éxito únicamente el primer clasificado. La fase de ascenso, ya con Lico, del Elche fue un desastre absoluto: perdió los tres primeros partidos contra Lugo y Sant Andreu (dos) y se quedó ya sin opciones en los otros tres, en los que únicamente fue capaz de rascar dos empates en casa.

Aquella mala temporada obligó al Elche a instalarse, para su desgracia, en Segunda División B durante aquella década. No logró ascender hasta 1997, tras haber pasado nuevamente por situaciones de riesgo de desaparición, y tras caer nuevamente el año siguiente, regresó a la categoría de plata en 1999, convirtiéndose ya desde entonces en un fijo del fútbol profesional, volviendo a Primera en 2013 y superando, por suerte, aquellos años de continuo sufrimiento que solo se revivieron con el descenso administrativo de 2015 y la (única) temporada en Segunda B de la 2017-2018.

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Imagen de un partido del Elche en la 1991-1992 / Diego

Ahora, el Elche recordará de alguna manera aquel infierno, que forma parte de su historia, para sacar pecho, con la franja bien marcada en él, por su situación actual, instalado en la máxima categoría, en la que tiene como objetivo mantenerse en las últimas nueve jornadas de la 2025-2026, una de las cuales disputará con una camiseta retro que se espera haga las delicias también de los apasionados de este tipo de indumentarias.