Sarabia resiste entre los técnicos del vagón de cola de Primera

Ratificado por Christian Bragarnik el miércoles y fortalecido por la victoria del Elche contra el Mallorca el sábado. Eder Sarabia respira tras haber superado, al menos en primera instancia, la situación más complicada que ha tenido que afrontar en el banquillo franjiverde desde su llegada a la entidad en verano de 2024.

Y lo hace viendo como, a su alrededor, en el vagón de cola de la clasificación de Primera División, su situación es una absoluta anomalía. La paciencia y confianza que el propietario argentino del Elche tiene en su técnico no se repite entre la amplia mayoría de rivales directos franjiverdes. De hecho, de los seis últimos de la tabla, el único que mantiene a su entrenador desde el inicio de curso es el conjunto ilicitano.

Entrenadores destituidos

El último en caer, estos mismos días, ha sido Matías Almeyda, en el Sevilla. El técnico, muy cuestionado e incluso demasiado en el foco mediático por cuestiones extradeportivas (protestas, declaraciones y sanciones), ha sido despedido con los hispalenses en caída picada, lo que les ha acercado a solo tres puntos del descenso. Luis García Plaza apunta a ser su sustituto.

Por detrás del Sevilla (15º), el Alavés (16º) también ha cambiado de entrenador, aunque es el único que lo ha hecho por decisión del propio técnico, Eduardo Coudet, representando por Bragarnik, para marcharse al River Plate hace unas semanas. Su relevo, Quique Sánchez Flores, obtuvo su primera victoria como babazorro el fin de semana pasado con una espectacular remontada, de 3-0 a 3-4, al Celta, cogiendo aire de cara al tramo final de curso.

Coudet y Almada se saludan antes de un partido / L. Rico / EFE

Ya por debajo del Elche (17º), los tres equipos que ocupan actualmente las posiciones de descenso han despedido al menos a un técnico en esta 2025-2026. El Mallorca (18º) puso fin a la etapa de Jagoba Arrasate en la entidad balear hace un mes y tras un partido como interino de Gustavo Siviero se ha hecho cargo del equipo Martín Demichelis, con el que consiguieron salir de la zona roja antes de volver a caer en ella tras su derrota en el Martínez Valero.

Más compleja está siendo la temporada de Levante (19º) y Oviedo (20º), los otros dos recién ascendidos del año, junto al Elche. Los granotas fulminaron a Julián Calero en la jornada 14 y se pusieron en manos del portugués Luís Castro, que poco a poco parece que está dándoles algo de vida (cuatro victorias con él en 13 partidos), ya que actualmente tienen la permanencia a únicamente tres puntos.

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Peor pinta tienen los asturianos, que se han cargado ya a Veljko Paunovic y a Luis Carrión, apostando por el uruguayo Guillermo Almada como revulsivo. Sin embargo, el actual colista está a ocho puntos del milagro. En el resto de clubes de Primera solo ha habido otras dos destituciones: la de Xabi Alonso en el Real Madrid y la de Sergio Francisco en la Real Sociedad.