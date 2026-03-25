Elche CF | Partido amistoso
El Elche-Aston Villa se jugará en el Pinatar Arena y será abierto al público
El amistoso se disputará a las 11:30 horas y las entradas se podrán adquirir a partir de esta tarde a través de la web del complejo deportivo
El amistoso internacional del Elche frente al Aston Villa, anunciado por Eder Sarabia en sala de prensa, se jugará este viernes en las instalaciones del Pinatar Arena, a partir de las 11:30 horas. El partido, que coincide con el parón FIFA y permitirá a la plantilla franjiverde mantener el tono competitivo, será abierto al público. Las entradas para aquellos que quieran acceder al choque se podrán adquirir a través de la web del Pinatar Arena a lo largo de la tarde, cuando el choque sea confirmado por ambos clubes.
Para el partido, el equipo de Sarabia no podrá contrar con sus tres internacionales: Lucas Cepeda (Chile), Grady Diangana (República Democrática del Congo) y David Affengruber (Austria). Además, John Chetauya y Héctor Fort siguen recuperándose de su lesiones, por lo que no apuntan a tener minutos en el amistoso internacional. Sí que podrían ir convocados varios futbolistas del filial.
Un rival de Champions
El Aston Villa inglés, dirigido por Unai Emery, se encuentra actualmente peleando por clasificar para la Champions League. Son cuartos en la liga con 54 puntos, con cinco de margen sobre el Liverpool, que es quinto. En el pasado mercado de invierno, ambas entidades mantuvieron contactos por el interés franjiverde en el lateral Andrés García.
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