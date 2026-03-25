La reivindicación de Tete Morente tras su regreso al Elche

No fue el fichaje más celebrado. Ni el más comprendido. El regreso, en el pasado mercado invernal, de Tete Morente al Elche sorprendió a más de uno porque no parecía encajar en el perfil ni de lo que necesitaba el equipo, tras perder en la banda derecha a Álvaro Núñez, ni la afición, que se relamía ante las clásicas últimas horas de mercado en las que cualquier cosa puede llegar a ser posible.

Sin embargo, la realidad es que Tete Morente se ganó la confianza de Eder Sarabia, por cualidades o por simple necesidad, casi desde el primer momento. El andaluz ha disputado 316 minutos en cuatro partidos de liga, todos ellos como titular. De los fichajes de enero solo Cepeda ha jugado más (340 minutos). Pero no ha marcado. Y, sobre todo, no ha marcado un gol tan importante como el que hizo Tete el pasado sábado contra el Mallorca.

Rafa Mir y Tete Morente celebran el tanto de la remontada del Elche contra el Mallorca / Héctor Fuentes

El primer Tete Morente

Morente era un viejo conocido de la parroquia franjiverde, ya que defendió el escudo ilicitano durante cuatro temporadas entre 2020 y 2024, cuando llegó como apuesta de cara al futuro procedente del Málaga en Primera División y se marchó tras el curso en segunda de Sebastián Beccacece, el previo a la llegada de Sarabia. Ofreció, en líneas generales, un buen rendimiento, con ocho goles en esa última campaña, enturbiada por un desenlace desastroso que amargó el recuerdo de todo aquel que abandonó la nave franjiverde. Entre ellos un Tete Morente que inició una aventura en Italia, concretamente en el Lecce.

En el «calcio» fue de más a menos en el año y medio que estuvo allí, siempre en la Serie A. Volvió porque añoraba el calor de España, el fútbol que mejor le viene y la ciudad en la que recordaba sus mejores tardes. Donde creció deportivamente y se asentó en la élite. Christian Bragarnik siempre deja la puerta abierta a todo aquel que hace las maletas y emigra de la ciudad de las palmeras. Tete Morente, uno más en este sentido, recibió el abrazo de confianza de aquel que ya le conocía.

Pedro Schinocca, a la izquierda, y Tete Morente, a la derecha. / Matías Segarra

El actual Tete Morente

Los inicios de su retorno no han sido fáciles. La situación era la que era, previa a su llegada. Hasta once partidos de liga sin ganar y entrada en zona de descenso. Un nuevo entrenador, nuevas ideas, nuevos sistemas, nuevo rol. A Tete Morente le tocaba suplir, sin tener sus características, las ausencias de Álvaro Núñez, vendido al Celta por petición propia, y Héctor Fort, lesionado. Un marrón.

«Este gol es muy importante para demostrar que lo voy a dejar todo por esta camiseta» Tete Morente — Futbolista del Elche

El rendimiento individual y colectivo no daba para salir de la situación. Hasta el sábado pasado en el Martínez Valero. La primera final. En la conjura previa, Tete Morente sabía que ese debía ser su partido y el de sus compañeros. Titular en el carril diestro, el andaluz firmó una notable actuación siguiendo una línea que inició desde el compromiso y desembocó en el acierto.

Morente no se cansó de correr (3.140 metros a alta velocidad, el que más de todo el partido en esta estadística). Estuvo muy activo en el primer tiempo, como centrador, dando la réplica a la habitual verticalidad de Germán Valera en el lado contrario.

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Y, cuando parecía apagarse, explotó. Minuto 71. Centro desde la izquierda y decepción tras ver que la pelota supera a Rafa Mir por arriba. Una sensación que en centésimas de segundo muta a alegría porque aparece Morente por detrás, con todo, para cabecear el 2-1. Grito de rabia. Celebración. Y a seguir corriendo hasta el minuto 100. Tete acabaría el partido en la delantera, presionando con la energía que le quedaba. Para ganar. Para remontar. Y para reivindicar que su regreso al Elche, quizás, tiene mucho sentido.