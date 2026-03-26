Los cedidos por el Elche: del lesionado Osorio al indiscutible Barzic

Bambo Diaby, Ali Houary, Matia Barzic, Rafa Núñez y el argentino Abiel Osorio, fichado en propiedad el pasado invierno. Además, Bakary Traoré, Luis Roldán y Nordin Al Lal, los jóvenes del filial. Son los ocho jugadores que el Elche tiene cedidos en distintos clubes y categorías en busca del hueco que, de momento, no encuentran en casa. Siete están repartidos por España. El octavo y último en incorporarse, en la Primera División argentina. Según marcan sus contratos, todos ellos volverán al club el próximo mes de julio, ya sea para quedarse, para volver a salir cedidos... o para desvincularse de la entidad de manera definitiva.

La lesión de Osorio

A quien más sigue la dirección deportiva debido a la inversión realizada es al delantero Abiel Osorio. La propiedad aprovechó una oportunidad de mercado y le firmó hasta junio de 2029 durante el pasado mercado invernal. El acuerdo con Defensa y Justicia incluía una cesión en el club argentino, que finaliza en junio. Pero una lesión muscular está lastrando su ritmo competitivo.

Osorio realiza trabajo físico durante su recuperación. / DYJ

Desde que se anunció su fichaje por el Elche, hace dos meses y medio, Osorio solo ha podido disputar 187 minutos. Una rotura en los isquiotibiales, con recaída incluida, no le está permitiendo tener continuidad. Distintos medios sudamericanos aplazan su recuperación completa a dentro de dos semanas.

Bambo y Rafa Núñez

Ni Bambo Diaby está siendo importante con el Granada, en Segunda División, ni Rafa Núñez está teniendo continuidad en Elda, en Primera RFEF. Son los dos principales asteriscos de la lista. Bambo salió el pasado mes de enero rumbo a Los Cármenes, en busca de recobrar la confianza y el ritmo competitivo que perdió tras su pubalgia. En estos dos primeros meses, apenas ha jugado 133 minutos en el equipo entrenado por Pacheta, que lucha por no bajar a Primera RFEF. Tiene contrato con el Elche hasta junio de 2027.

Rafa Núñez, durante un entrenamiento con el Eldense en el campo anexo al Pepico Amat. / CDE

El caso de Rafa Núñez en el Eldense es similar, pero más prolongado durante el tiempo. Sí ha encajado en el vestuario, donde es muy querido, pero apenas cuenta para Claudio Barragán. De hecho, se le trató de encontrar una salida en el mercado invernal, pero su salida a la Ponferradina se terminó cayendo en el último día. Acumula 336 minutos y solo dos titularidades, sin goles ni asistencias en un equipo que pelea por volver a Segunda División. El contrato como franjiverde del extremo dominicano, que tiene 24 años, se extiende por una temporada más.

Barzic se gana el cariño de León

Ya le pasó la temporada pasada en Elda, pero Matia Barzic ha vuelto a caer de pie en la Cultural Leonesa. Es indiscutible. El defensa central croata, de 21 años, ha disputado 26 partidos en Segunda División. Eso sí, pese a su trascendencia en el equipo, la Cultu es 21º clasificado a ocho puntos de la permanencia. La implicación de Barzic con el proyecto es tal que ha renunciado a marcharse con Croacia sub-21 en el actual parón FIFA. Ha priorizado quedarse ayudando al equipo ahora entrenado por Rubén de la Barrera. El central tiene contrato con el Elche hasta junio de 2028.

Matia Barzic, a la derecha de la imagen, junto a Iván Calero, hijo de Julián Calero, ex entrenador del Levante. / CL

El otro franjiverde que milita en la categoría de plata es el mediapunta Ali Houary. El hispanomarroquí, tras iniciar la temporada contando para Sarabia, salió en invierno en busca de continuidad. Y la está encontrando en un Mirandés que, eso sí, está prácticamente deshauciado como colista de la categoría. El oriolano ha disputado 482 minutos con el conjunto de Anduva y ha dado una asistencia. Además, ahora mismo se encuentra concentrado con Marruecos sub-23. Es un futbolista formado en el Elche desde 2013 (con 8 años), y en el que la propiedad tiene una gran fe de cara al futuro. Ali tiene contrato con el club hasta junio de 2028.

Los más jóvenes

En el vagón del Ilicitano aparecen otros tres nombres. Bakary Traoré está en la Tarazona, equipo que milita en el grupo 2 de la Primera RFEF. Y el central, de 21 años, está volviendo a su nivel tras un año completamente parado debido a una rotura del ligamento cruzado. Lleva 24 partidos jugados, 21 de ellos partiendo como titular, y tiene contrato hasta junio de 2027. En el caso de Luis Roldán, jugador del agrado del secretario técnico Pepe Contreras, el mediocentro cambió el Unionistas de Salamanca por el Juventud de Torremolinos en invierno. Entre ambas experiencias, Roldán acumula algo más de 800 minutos en Primera RFEF. Al igual que Bakary, también tiene contrato hasta junio de 2027.

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Bakary Traoré mira al horizonte en uno de sus primeros entrenamientos tras la lesión. / ECF / Jesús Hernández

El último nombre de la lista es Nordin Al Lal. Un extremo de la camada de Adam Boayar y el propio Ali que inició la pretemporada con el primer equipo. De hecho, fue titular en el Festa d'Elx. En invierno salió cedido al Talavera de la Reina, en Primera RFEF. Allí ha disputado 109 minutos repartidos en seis partidos y tiene contrato con el Elche hasta junio de 2028.