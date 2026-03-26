Elche CF | Mercado de fichajes
El Elche cierra la renovación de Pedro Bigas
El club franjiverde mantiene su apuesta firme por dar continuidad a la columna vertebral del vestuario y extiende el contrato de su capitán
A la renovación de Matías Dituro, anunciada el pasado jueves, le sigue la de Pedro Bigas. Las dos en siete días. En el momento clave de la temporada. Y tras la comparecencia del propietario del club, Christian Bragarnik, quien ya dejó entrever que habría fumata blanca en ambos casos. Sin apenas tiempo para conjeturas, ambos acuerdos han visto la luz.
En el caso de Bigas, del capitán, el Elche lo ha anunciado este jueves. Tras él, se confirma que arrancará su sexta temporada como franjiverde. Llegó en verano de 2021, previo acuerdo para su traspaso con el Eibar. Y ya cuenta con 144 partidos, 88 de ellos portando el brazalete. Club y jugador seguirán de la mano al menos un curso más, ya sea en Primera o en Segunda División. Sin importar el desenlace del campeonato. Dando prioridad a seguir defendiendo la franja, como también hizo Dituro.
Pese a la edad (35 en el caso del central, 38 en el del portero), ambos siguen siendo activos importantes para el proyecto de Eder Sarabia. Fuera del verde, donde ejercen como capitanes, pero también dentro, donde sin ir más lejos fueron titulares en el resurgir franjiverde del pasado sábado, frente al Mallorca.
Mejoría física
La trayectoria de Bigas en el Elche ha seguido una tendencia inversa a la habitual con los problemas físicos. A su llegada, el mallorquín solía a caer en problemas musculares. Pero durante las últimas dos temporadas sus lesiones se han reducido de manera considerable.
A lo largo de este 2026, el físico le ha obligado a parar por partida doble. Pero en ambos casos la suerte tuvo mucho que ver para frenar su continuidad. A principios de enero, en Mestalla, Lucas Beltrán cayó sobre su pierna derecha. El capitán del Elche abandonó el partido en camilla, con la rodilla inmovilizada, pero el parte médico resultó ser menos grave de los esperado y volvió tras un mes.
Hace un mes, volvió a tener un incidente con las rodillas, en este caso con la izquierda, en Bilbao. En el famoso penalti frente al Athletic que impidió al Elche sumar un punto en La Catedral. Entonces, chocó con Aymeric Laporte en una acción que se saldó con pena máxima, convertida en el definitivo 2-1 por Guruzeta. Tras el impacto, el central del Athletic se escurrió sobre la rodilla izquierda del capitán franjiverde, en una acción que le obligó a ser sustituido. El pasado sábado volvió a ser titular.
Peso en el vestuario
En el comunicado de la renovación, el Elche resalta la importancia deportiva de Bigas, pero también ha querido dejar constancia de su relevancia como capitán. Como líder del vestuario. "Con esta renovación, el club asegura la continuidad de uno de sus jugadores más representativos y refuerza la figura del capitán como pilar del equipo para la próxima temporada", subraya la entidad del Martínez Valero en su escrito.
COMUNICADO OFICIAL DEL ELCHE CF
El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con Pedro Bigas para la ampliación de su contrato hasta junio de 2027. El capitán franjiverde prolonga así su vinculación con la entidad y continuará aportando experiencia, liderazgo y solidez defensiva al proyecto ilicitano.
Desde su llegada en julio de 2021, el central balear se ha convertido en una de las referencias del equipo dentro y fuera del terreno de juego. Bigas afronta actualmente su quinta temporada como franjiverde y, tras esta renovación, cumplirá una sexta campaña defendiendo la camiseta del Elche CF.
A lo largo de estas temporadas, el capitán ha acumulado 144 partidos oficiales con el Elche CF, en 88 de ellos portando el brazalete, consolidándose como una figura clave en el vestuario y un ejemplo de compromiso y regularidad. Su trayectoria ha estado marcada por la fiabilidad defensiva, la jerarquía en la zaga y su peso en los momentos importantes.
Con esta renovación, el club asegura la continuidad de uno de sus jugadores más representativos y refuerza la figura del capitán como pilar del equipo para la próxima temporada.
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