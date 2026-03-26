Elche CF
Iñaki Peña se queda atrás en el Elche
El portero cedido por el Barça, que encadena seis suplencias consecutivas, atraviesa su etapa más complicada como franjiverde coincidiendo con la renovación y el buen rendimiento de Dituro
Al momento menos popular de Iñaki Peña, el mejor de Matías Dituro. Cambio de tornas en apenas un mes y medio. De debate casi cerrado en favor del portero propiedad del Barça... a renovación y continuidad para el argentino. Peña se queda atrás en la carrera por defender la portería del Elche. El alicantino, tras consolidarse como titular entre noviembre y diciembre, perdió su renta en el mes de enero. Pagó los platos rotos del bajo rendimiento colectivo y, sumado a algún error individual puntual, Eder Sarabia vio motivos suficientes para buscar un cambio. Y lo empezó por la portería.
Fue el 13 de febrero, en el Elche 0-0 Osasuna. Tras caer en Donosti y encajar nueve goles en tres partidos. Un dato insostenible, con el equipo en caída libre. Una pésima dinámica que, por cierto, se prolongó durante cinco jornadas más, ya con Dituro bajo palos. Eso sí, con otras sensaciones. Con otra seguridad. Y que se cortó el pasado sábado, frente al Mallorca, en el día D y en la hora H. Con el argentino mirando a los ojos a Muriqi a once metros, en el descuento. Y con el kosovar enviando por encima del largo un penalti que, de haber terminado en el fondo de la red, haría ver el futuro del Elche de una manera mucho menos optimista.
Al notable momento deportivo de Dituro, valorado por las gradas del Martínez Valero, que le cantaron el pasado; le sigue el respaldo institucional. En forma de mensaje del propietario del club, Christian Bragarnik. Pero también estampando su renovación. Una extensión de contrato que le ratifica como el portero franjiverde del presente, pero también del futuro. Al menos en el medio plazo, hasta junio de 2027, cuando cumpliría la redonda cifra de los 40 años defendiendo la franja.
Situación delicada
La llegada de Iñaki Peña al Elche, cocinada desde el principio de verano pero cerrada a finales de agosto, parecía dejar un mensaje claro: el portero del Barça, si llegaba a un recién ascendido a Primera, es para jugar. Dejó atrás propuestas de equipos como el Celta o el Como italiano porque pensaba sumarse a un proyecto en el que, sobre el papel, iba a ser uno de los indiscutibles. Nada más lejos de la realidad. Desde la primera semana, cada vez que ha sido preguntado, Sarabia se ha encargado de mantener la competitividad entre sus dos candidatos al puesto.
De hecho, durante la etapa en la que más dominó el nacido en Alicante, en varias ocasiones sorprendió alineando a Dituro. Ha sido la tónica general durante los meses centrales de la competición. Peña, titular. El argentino, oportunidades en la Copa... y en alguna jornada suelta, puntual. Ahora, tras el sorpasso (aparentemente) definitivo de Mati a falta de nueve partidos, Peña queda en una situación complicada. Para lo que queda de temporada, pero también de cara a la siguiente, para cuando su futuro no parece estar entre palmeras.
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