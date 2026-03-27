El Elche ilusiona remontando 'in extremis' al Aston Villa

Era un día para probar ideas nuevas. El Elche se enfrentaba al Aston Villa en un duelo inédito. Los franjiverdes ganaron 2-1 a los villanos de Birmingham en un amistoso celebrado en el Pinatar Arena. Por primera vez en dos meses, Eder Sarabia volvía a optar por una línea de cuatro atrás. Iñaki Peña regresaba a la portería y Yago Santiago era titular por primera vez desde el partido contra el Levante.

Unai Emery solo dispuso de doce jugadores del primer equipo para el encuentro. Por ello, en la segunda parte, los visitantes recordaron más al equipo sub-21 que al cuarto clasificado de la Premier League. Los franjiverdes supieron aprovechar esa inexperiencia para lograr la victoria en el último instante.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia se enfrentó a un inicio de partido al que no están acostumbrados. Durante los primeros minutos, la posesión y las ocasiones caían siempre para el equipo inglés. Tammy Abraham tuvo dos ocasiones claras en los primeros diez minutos que no pudo convertir en nada. Ante la falta de balón, el Elche optó por una presión alta con transiciones rápidas.

El dominio de los de Unai Emery no tardaría en traducirse en goles, ya que, a los veinte minutos de partido, Douglas Luiz envió un córner teledirigido a la cabeza de Pau Torres, adelantando así al Aston Villa. Tras esto, los franjiverdes volvieron a un planteamiento más familiar. Con la pelota en disposición, el equipo dio un paso adelante.

En la última jugada de la primera mitad, Buba Sangare y Fede Redondo disputaron un balón en la frontal del área rival hasta que el argentino gambeteó a Tyrone Mings y, con un disparo abajo, batió a Marco Bizot. Los equipos marchaban a vestuarios como empezaron, con tablas en el marcador.

Tras el descanso, Sarabia decidió sustituir a Rafa Mir para dar entrada a Álvaro Rodríguez. También hizo debutar a Joan Mut, que entró por el recién renovado Pedro Bigas.

La suerte no sonrío a los de Emery. Jadon Sancho se retiró lesionado del hombro tras una mala caída, similar a la de Héctor Fort frente al Rayo Vallecano. Emiliano Buendía también necesitó asistencia por una molestia similar, pero, por suerte, pudo continuar.

Tyrone Mings y Pedro Bigas, capitanes de ambos equipos, posan con los árbitros antes del encuentro. / Pinatar Arena

La segunda parte mostró a un Elche más reconocible. El equipo franjiverde tocaba el balón, presionaba muy arriba y era el único que conseguía generar ocasiones. La condición de amistoso hizo que Eder Sarabia optara por dar oportunidades a los menos habituales. En el minuto 65, el bilbaíno introdujo a Tete Morente, dio minutos a Alejandro Iturbe e hizo debutar a Bema Sina, central del filial franjiverde.

Instantes después del triple cambio, el Aston Villa logró su primera ocasión del segundo periodo a través de Brian Madjo. No obstante, una buena doble intervención del portero madrileño frenó las aspiraciones del luxemburgués.

El Elche continuaba dominando, pero el marcador se mantenía. Por ello, Sarabia continuó con su carrusel de cambios. En el minuto 75, entraron Germán Valera y Álex Herráiz por Adrià Pedrosa y Buba Sangare respectivamente. En la primera jugada que intervino el carrilero izquierdo, una rápida combinación entre varios jugadores estuvo cerca de decantar el marcador para el conjunto franjiverde.

Pese a ser un encuentro amistoso, el Aston Villa acabó pidiendo la hora. Los de Sarabia cerraron el partido con una gran dinámica ofensiva en la que los ingleses apenas podían sacar el balón de su área. Para cerrar el marcador, el técnico vasco decidió colocar al mediocentro más reconocible en sus sistemas. A falta de diez minutos, introdujo a Aleix Febas y Marc Aguado por Gonzalo Villar y Martim Neto.

Los titulares del Elche posan previo al amistoso frente al Aston Villa. / Elche CF

Minuto 93. El partido parecía acabado. Aguado ve a Tete Morente solo por la derecha. El gaditano pone un centro medido para que Álvaro Rodríguez remate al fondo de las mallas. El uruguayo certificó así la segunda remontada consecutiva de los de Sarabia en el último instante del encuentro.

Al igual que contra el Mallorca, el Elche vuelve a rescatar un resultado positivo pese a empezar por detrás en el marcador. En esta ocasión, los dos goles llegaron en momentos clave del partido. Tanto el disparo de Redondo como el testarazo de Álvaro Rodríguez llegaron justo antes de que el árbitro certificara la conclusión de ambas partes.