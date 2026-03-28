Elche CF
Así le fue a los internacionales del Elche: el dulce debut de Affengruber
El austriaco ya sabe lo que es jugar con la absoluta de su país, mientras que Cepeda y Diang también disputaron partidos
Mientras el Elche remontaba al Aston Villa, tres de sus futbolista de la plantilla de la actual temporada disputaban partidos internacionales con sus selecciones alrededor del mundo, desde Nueva Zelanda hasta México, pasando por Austria: David Affengruber, Lucas Cepeda y Grady Diang.
El central austriaco debutó, por fin, con la absoluta de su país, en una cómoda goleada de la selección centroeuropea a Ghana (5-1), en partido de preparación para el Mundial de este verano, cita en la que el conjunto en el que aspira a estar el futbolista franjiverde participará.
Affengruber recibió la alternativa por parte de Ralf Rangnick en el minuto 80, para suplir a Posch, que había sido uno de los goleadores de su equipo, que en ese momento ya mandaba claramente en el marcador (4-1). Las otras dianas las anotaron Sabitzer, Gregoritsch, Chukwumeka y Seiwald.
El defensa franjiverde lució el dorsal 2 en el estadio Ernst Happel de Viena y este sábado por la mañana, en su cuenta de Instagram, ofreció sus primeras impresiones tras el debut: "Un momento que nunca olvidaré. Orgulloso de representar a mi país por primera vez". El siguiente compromiso de Austria será el martes, contra Corea del Sur.
Cepeda y Diang
A muchísimos kilómetros de distancia, tanto Cepeda como Diang también ganaron sus respectivos amistosos. El chileno lo hizo en Auckland (Nueva Zelanda) ante Cabo Verde (4-2), con tantos de Díaz, Gutiérrez, Loyola y Tapia. El futbolista del Elche, con el 10 a la espalda, fue titular, aunque sustituido al descanso cuando su equipo iba perdiendo (1-2).
Por su parte, Diang tomó parte en el choque contra Bermuda (2-0) en Guadalajara (México) que sirvió para que la República Democrática del Congo preparará el histórico partido que disputa este martes contra Jamaica, en el que estará en juego el billete para el Mundial. Los tantos del combinado africano los anotaron Mayele y Wissa.
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