¿Cuántos puntos tiene que hacer el Elche, según la IA, para conseguir la permanencia?

29 puntos en 29 jornadas. Nueve partidos por delante, ergo 27 puntos en juego. Y una meta, la permanencia en Primera División. Nadie puede cifrarla, a día de hoy, de manera exacta en puntuación, aunque la Inteligencia Artificial (IA) se atreve con sus predicciones tan habituales, sea cual sea la fecha en la que las ofrece.

En este sentido, el superordenador de LaLiga, basado en la IA de Stats Zone, en su última actualización cifra en 39 puntos los que el cuarto clasificado por la cola obtiene para conseguir la permanencia en Primera División la próxima temporada. Y ahí sale perjudicado el Elche, que con esa misma cifra quedaría, según la tecnología, en antepenúltima posición. ¿El motivo? El golaveraje.

Predicción de la IA de Stats Zone para final de temporada en Primera División / SZ

Los dos equipos a los que la Inteligencia Artificial otorga 39 puntos al finalizar la temporada 2025-2026 son Mallorca y Elche. En este caso, los baleares obtendrían el premio de la salvación debido a los resultados cruzados entre ambas escuadras del curso. Hace unos días los franjiverdes rompieron su mala racha al derrotar a los bermellones por 2-1. Sin embargo, en la primera vuelta, los ilicitanos cayeron en Son Moix por un tanto más de diferencia (3-1).

Por lo tanto, el superordenador «obliga» al conjunto dirigido por Eder Sarabia a sumar al menos 11 puntos (y así llegar a los 40) en las nueve jornadas que quedan para asegurar su presencia entre los mejores de España un año más. Para ello, sin contar empates, el camino más rápido sería ganar cuatro de los compromisos que quedan por delante, un objetivo que parece más que factible, siempre y cuando quede totalmente en el olvido la mala racha de 2026, en la que el primer triunfo no llegó hasta mediados de marzo.

El calendario del Elche

Rayo (fuera), Valencia (casa), Oviedo (fuera), Atlético de Madrid (casa), Celta (fuera), Alavés (casa), Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera). Este es el calendario que le queda al Elche hasta la jornada 38. Sin contar las vicisitudes que vaya generando la propia competición (equipos que lleguen a las últimas semanas sin jugarse nada), los duelos contra Valencia, Oviedo, Alavés y Getafe parecen los más factibles para que los franjiverdes ganen.

Más dudas pueden generar las salidas a Vallecas, Balaídos y Montilivi, sobre todo teniendo en cuenta que el Elche todavía no ha obtenido ningún triunfo como visitante en la temporada actual en liga. Atlético y Betis son los rivales, a priori, más duros, con un asterisco en el caso rojiblanco: el partido de la jornada 33 será tras una semana ajetreada para los de Simeone, con la vuelta de los cuartos de Champions frente al Barça y la final de Copa en esos días.

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Los jugadores del Elche celebran la victoria frente al Mallorca junto a la afición. / Pablo Miranzo / EFE

La IA y el superordenador de Stats Zone condenan al Elche, al menos en abril. La plantilla, eso sí, se aferra a la conjura de final de temporada, aquella que hace una semana era de diez finales y ahora de nueve. La siguiente, contra un Rayo Vallecano que supondrá un nuevo reto para ganar lejos de la ciudad de las palmeras. Si lo hacen, seguro que la situación se ve de otra manera. Tanto desde la perspectiva humana como de la inteligencia artificial.