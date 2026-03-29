Las odiseas de Cepeda y Diang... con el Elche jugándose la permanencia

La última ventana FIFA de la temporada ha dejado tres regalos envenenados en el Elche, en forma de convocatorias internacionales que, por un lado, motivan al futbolista que acude con su selección y, por el otro, son fuente de preocupación por posibles lesiones... u otro tipo de problemas derivados de los viajes.

Affengruber (Austria), Cepeda (Chile) y Diang (República Democrática del Congo) son los tres futbolistas franjiverdes que durante estos días se ausentan de los entrenamientos dirigidos por Eder Sarabia por haber recibido la llamada de sus respectivas federaciones.

En el primer caso no parece haber demasiado problema. La citación de Affengruber se ve incluso como un refuerzo a la moral del futbolista, que llevaba ya varias convocatorias quedándose, de manera sorprendente, en la lista de reservas de Ralf Rangnick. Además, su internacionalidad elevará su cotización en el mercado, de cara a una posible futura venta.

David Affengruber, durante la concentración con la selección austriaca en Marbella. / OFB

Affengruber pasa estos días entre Marbella, donde su selección realizó los primeros días de concentración, y Viena, donde juega los dos amistosos que tiene programados. Viajes cortos y cómodos, que no preocupan en el cuerpo técnico franjiverde, más allá de cualquier percance que pueda surgir derivado del día a día de un deportista profesional.

Los viajes de Cepeda y Diang

No ocurre lo mismo en el caso de los otros dos futbolistas del conjunto ilicitano citados para esta ventana FIFA. Tanto Cepeda como Diang tendrán que cruzarse el planeta para jugar con sus selecciones y regresar a la disciplina diaria de su club. Desplazamientos muy largos y, sobre todo en el caso chileno, de difícil comprensión a estas alturas de la temporada.

Chile, que no se ha clasificado para el próximo Mundial, disputa las FIFA Series, una especie de torneo amistoso no oficial organizado para los combinados de menor nivel, grupo al que ha caído la Roja debido a sus malos resultados acumulados de los últimos años.

En esta tesitura, el conjunto en el que milita Cepeda ha tenido que viajar... hasta Nueva Zelanda. Allí disputa dos encuentros, uno ya finalizado (4-2) contra Cabo Verde y el otro este lunes contra los kiwis. El futbolista franjiverde se meterá más de 19.000 kilómetros en cada viaje entre España y Oceanía, con vuelos de un día de duración y una diferencia horaria de entre 10 y 12 horas.

Cepeda encara a un rival durante el Chile-Cabo Verde / EFE

A ello hay que añadir, a nivel climatológico, la alta humedad que sufre en Nueva Zelanda durante estos días. Unas condiciones en las que, a su regreso, Cepeda deberá luchar para poner su cuerpo a tono cuanto antes para poder ayudar a su equipo, teniendo en cuenta que el jet lag se sufre durante unos seis días en viajes tan largos y que, en su caso, al ser hacia el este, tiene un componente extra de dificultad.

Diang, por su parte, no se queda corto en cuanto a distancia recorrida, aunque en su caso hay que apuntar que la selección congoleña se está jugando el billete para el Mundial. Lo hará este martes contra Jamaica en Guadalajara (México). El futbolista franjiverde recorrerá, aproximadamente, 9.500 kilómetros en cada viaje entre España y su ubicación actual.

Serán unas 15 horas en cada vuelo y una diferencia horaria, en su caso, de siete horas. A ello hay que añadir en su caso la presión mental de estar ante una situación histórica para la República Democrática del Congo, que nunca ha disputado un Mundial con su nomenclatura actual y cuya única participación en una fase final, como Zaire, fue en 1974.

¿Cuándo regresan los internacionales?

De cara a una posible presencia de Affengruber, Cepeda y Diang en el partido del próximo viernes (tampoco ha tenido suerte el Elche con la fecha de su regreso a la liga, la más próxima del calendario), el austriaco debería estar disponible sin problemas, de regreso a la dinámica franjiverde a lo largo del miércoles.

Diang camina durante un entrenamiento de la República Democrática del Congo / RDC

Más compleja es la situación de los otros dos. Cepeda juega el lunes (8 de la mañana, horario peninsular español), pero viajará durante todo ese día y no entrenará como mínimo hasta el mismo miércoles, pero con una carga de cansancio superior en su cuerpo. Diang, por su parte, juega el martes (once de la noche, horario peninsular español), por lo que previsiblemente solo entrenaría el jueves, día anterior al partido contra el Rayo.

Noticias relacionadas

Aquí entra en juego también la decisión de Sarabia y su cuerpo técnico, que a principio de temporada con Mendoza y sus regresos de la sub-21 y el Mundial sub-20 ya fueron siempre muy conservadores, aunque en aquel momento teniendo en cuenta que quedaba mucha temporada por delante y que no se trataba de un futbolista, como en el caso de Affengruber, de difícil sustitución en el plan actual del Elche.