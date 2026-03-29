Elche CF
Los partidos tras un parón de selecciones hacen que el Elche sonría
Los franjiverdes han puntuado en todos los partidos que han jugado esta temporada después de una ventana internacional
El Elche regresará tras el parón de selecciones para enfrentar al Rayo Vallecano. Los tres partidos posteriores a las ventanas internacionales, contra Sevilla, Athletic Club y Real Madrid, han acabado con un mismo resultado para los franjiverdes, empate.
La primera ocasión fue en la jornada cuatro. El rival era el Sevilla y el emplazamiento el Sánchez-Pizjuán. Los hispalenses, por entonces dirigidos por Matías Almeyda, se adelantaron gracias a un gol de Isaac Romero en la primera parte. En la segunda, los franjiverdes consiguieron darle la vuelta al marcador con los tantos de André Silva y Rafa Mir. Sin embargo, un fallo en defensa de Héctor Fort propició que, a cinco minutos del final, Peque devolviera las tablas.
La segunda oportunidad, el 19 de octubre, ocurrió frente al Athletic Club de Bilbao. Esta ocasión era en feudo franjiverde. A diferencia del anterior regreso, el partido terminó tal y como empezó, sin goles y con otro punto solitario para los de Eder Sarabia.
El tercer parón de selecciones preparaba al Elche para recibir a todo un Real Madrid. El Martínez Valero presenció como su equipo se adelantaba hasta en dos ocasiones, primero gracias a Aleix Febas y después por medio de Álvaro Rodríguez. En medio, Dean Huijsen empató el encuentro en un saque de esquina. Para rematar, un polémico choque entre Iñaki Peña y Vinícius Jr. permitió que Jude Bellingham igualara para los de Xabi Alonso. De nuevo, el equipo se llevaba un punto.
Tres partidos. Dos en casa y uno de visitante. Este viernes, el encuentro frente al Rayo será el segundo regreso lejos de Elche. Si la historia se repite, los de Eder Sarabia apuntan a rescatar una igualada frente al conjunto dirigido por Íñigo Pérez, que seis días después afrontará los cuartos de final de la Conference League.
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