Los partidos tras un parón de selecciones hacen que el Elche sonría

El Elche regresará tras el parón de selecciones para enfrentar al Rayo Vallecano. Los tres partidos posteriores a las ventanas internacionales, contra Sevilla, Athletic Club y Real Madrid, han acabado con un mismo resultado para los franjiverdes, empate.

La primera ocasión fue en la jornada cuatro. El rival era el Sevilla y el emplazamiento el Sánchez-Pizjuán. Los hispalenses, por entonces dirigidos por Matías Almeyda, se adelantaron gracias a un gol de Isaac Romero en la primera parte. En la segunda, los franjiverdes consiguieron darle la vuelta al marcador con los tantos de André Silva y Rafa Mir. Sin embargo, un fallo en defensa de Héctor Fort propició que, a cinco minutos del final, Peque devolviera las tablas.

La segunda oportunidad, el 19 de octubre, ocurrió frente al Athletic Club de Bilbao. Esta ocasión era en feudo franjiverde. A diferencia del anterior regreso, el partido terminó tal y como empezó, sin goles y con otro punto solitario para los de Eder Sarabia.

El tercer parón de selecciones preparaba al Elche para recibir a todo un Real Madrid. El Martínez Valero presenció como su equipo se adelantaba hasta en dos ocasiones, primero gracias a Aleix Febas y después por medio de Álvaro Rodríguez. En medio, Dean Huijsen empató el encuentro en un saque de esquina. Para rematar, un polémico choque entre Iñaki Peña y Vinícius Jr. permitió que Jude Bellingham igualara para los de Xabi Alonso. De nuevo, el equipo se llevaba un punto.

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Tres partidos. Dos en casa y uno de visitante. Este viernes, el encuentro frente al Rayo será el segundo regreso lejos de Elche. Si la historia se repite, los de Eder Sarabia apuntan a rescatar una igualada frente al conjunto dirigido por Íñigo Pérez, que seis días después afrontará los cuartos de final de la Conference League.