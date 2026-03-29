Pedro Bigas, capitán del Elche: "Creo que va a ser un final de temporada bonito"

Pedro Bigas y el Elche por fin sonríen. Tras un inicio de 2026 con demasiados contratiempos, en forma de ausencia de victorias en lo colectivo y de percances físicos en lo individual, el club ilicitano y su capitán celebran días de felicidad: el equipo vuelve a ganar y el futbolista ha renovado su contrato.

La semana pasada, la entidad anunció la continuidad del central balear por una temporada más, hasta junio de 2027. Esta vez no ha sido necesaria ni una cláusula del contrato por partidos jugados, como hace un año, ni esperar hasta el verano con una larga y tensa negociación. El club ha querido reconocer los servicios prestados y el nivel demostrado durante el presente curso por parte del jugador y ha cerrado su continuidad con rapidez.

Bigas lleva cinco temporadas en el Elche, entidad a la que llegó en 2021. Cumplirá, por lo tanto, la sexta en la 2026-2027, se espera que en Primera División. Este curso ha disputado 21 partidos de liga y solo un par de golpes en los últimos meses ha frenado un rendimiento que estaba siendo, hasta enero, casi de sobresaliente. El mejor de la zaga, incluso por delante de Affengruber.

En total, el balear acumula 144 partidos oficiales con la franja verde. Su ascendencia sobre el vestuario se demuestra con el hecho de que es el primer capitán del equipo, pese a que, por ejemplo, Josan lleva más tiempo en el club. El brazalete ya está tatuado en su brazo izquierdo, como un símbolo de lo que significa a día de hoy para el Elche. Un referente. Así quedó demostrado en el anuncio de su renovación.

Pedro Bigas posa junto a Pedro Schinocca, director general del club, tras extender su contrato. / Jesús Hernández / ECF

Tras el partido amistoso contra el Aston Villa (2-1), Pedro Bigas atendió los medios presentes en Pinatar Arena para valorar el final de temporada franjiverde y su renovación. "Tenemos muy buenas sensaciones. Ganar el último partido (Mallorca) nos vino muy bien y el amistoso también", explicó.

"Creo que va a ser un final de temporada bonito", agregó, depositando su confianza en la capacidad del Elche para asegurar la permanencia en los nueve partidos que restan. Una conjura que se inició antes del partido contra el Mallorca y a la que se quiere dar continuidad este viernes en Vallecas.

La renovación de Bigas

Bigas también habló de su continuidad hasta 2027. "Estoy muy feliz por la renovación. Tanto mi familia como yo estamos contentos de seguir en el club y en la ciudad", valoró. "Es un orgullo y un compromiso. Ahora hay que defender la franja como toca", aseveró.

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Redondo celebra un gol al Aston Villa con Bigas / Jesús Hernández/ECF

El capitán del Elche reconoció que la negociación para su renovación ha sido rápida y sencilla. "Cuando las dos partes quieren lo mismo no es difícil llegar a un acuerdo, ha sido cuestión de una semana y espero que el vínculo siga durante mucho tiempo", finalizó.