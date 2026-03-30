Josan, renovación aplazada con el Elche

Del convencimiento con Matías Dituro y Pedro Bigas, ya plasmado en papel y hecho oficial, a la espera con Josan Ferrández. Al carrusel de renovaciones de la semana pasada, con dos pilares del vestuario como protagonistas, no le seguirá la continuidad del tercero... de momento. El Elche, tal y como anunció el propietario del club, Christian Bragarnik, en su comparecencia de hace dos semanas, emplaza la continuidad del "17" al final de temporada.

Entonces, el extremo de 36 años y la propiedad se sentarán en busca de un acuerdo, para el cual el mandatario argentino "no cree que haya inconvenientes". "Josan es una institución del club como lo es también Nino. Al terminar la temporada, evaluaremos y nos sentaremos para ver el futuro. Pero no creo que haya inconvenientes. Veremos si estamos convencidos, si también lo está él y si todo lo que nos podrá seguir rindiendo, que hasta ahora lo ha hecho", afirmó Bragarnik en sala de prensa.

Christian Bragarnik, sonriente, durante su comparecencia pública de hace dos semanas. / Áxel Álvarez

La renovación de Josan como franjiverde es un tema que se abordará en verano, cuando el club sepa en la que categoría que jugará. Y cuando se pueda echar la vista atrás para comprobar el rendimiento brindado por el de Crevillente en el tramo final de la liga. La llegada en el mercado invernal de Tete Morente y de Buba Sangaré ha reducido su participación en el equipo. De hecho, no es titular desde el pasado 19 de enero, hace camino de dos meses y medio. Eso sí, se ha consolidado como uno de los revulsivos más empleados por Eder Sarabia durante este periodo.

La excepción de Dituro y Bigas

La renovación de Josan podrá darse, pero de llegar lo hará en verano. No ahora, a nueve jornadas del final de la liga, como sí ha hecho el club en los casos del primer (Bigas) y el tercer capitán (Dituro) del vestuario, haciendo una excepción a la forma habitual de trabajar de esta propiedad. Eso sí, además de capitanes, Dituro y Bigas son futbolistas que tienen un elevado peso en la propuesta de Sarabia. El guardameta se ha consolidado bajo palos tras el 'sorpasso' aparentemente definitivo sobre Iñaki Peña y el central suma más de 1.500 minutos en liga, una cifra que se reduce a 483 minutos en el caso de Josan.

Agrandando su leyenda

El "17" del Elche, en caso de terminar prolongando su contrato, arrancaría su décima temporada como franjiverde. Llegó en el mercado invernal de la temporada 2017-2018 del Albacete y desde entonces ha disputado un total de 277 partidos. Con su entrada al verde en el Bernabéu, se convirtió en el noveno futbolista con más partidos de la historia del club ilicitano, junto al santiagués Andrés Domínguez 'Pierita'.

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JUGADORES CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DEL ELCHE CF Nino (476 partidos) Miguel Quirant (463 partidos) Llompart (356 partidos) Vicente Iborra (354 partidos) Juan Manuel Canós (322 partidos) Miguel Recio (321 partidos) Quesada (308 partidos) Claudio Barragán (283 partidos) Josan (277 partidos) Pierita (277 partidos) Boria (265 partidos) Sitja (259 partidos) Lezcano (254 partidos) Vava (250 partidos) Fidel Chaves (235 partidos) *datos facilitados por Antonio Pamies, encargado del Área de Historia del Elche CF.

En su última rueda de prensa, ofrecida el pasado mes de diciembre, Josan dejó clara su intención de seguir. "Yo me encuentro muy bien más allá de la pequeña lesión que he tenido. Cuando me ha tocado rendir esta temporada lo he hecho a un nivel importante. A día de hoy mi idea no es colgar las botas, me veo capacitado para seguir jugando. No sé si será aquí porque termino contrato... pero ya todos sabéis que me encantaría seguir aquí. Me encantaría retirarme aquí, pero también soy consciente de que el nivel del club cada vez es más alto. Sé que quiero seguir jugando, ojalá pueda ser aquí", explicó sobre su deseo la leyenda franjiverde. De momento, tendrá que esperar.