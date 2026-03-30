Los juveniles del Elche y el Hércules, cara a cara por permanecer en División de Honor

Sprint final en el grupo 7 de División de Honor. El Elche y el Hércules, dos principales canteras de la provincia, entran en la recta final de la liga con la calculadora en la mano. Mirando hacia abajo, echando cuentas para mantenerse en la élite del fútbol juvenil. Tratando de sobrevivir entre los mejores después de un año complicado en ambos casos.

Cinco jornadas restan por disputarse, 15 puntos, y franjiverdes y blanquiazules compiten por lo mismo... pero desde situaciones distintas. El conjunto ilicitano, entrenado por David Navarro, es 12º con 28 puntos, con uno de margen sobre el descenso. El alicantino, dirigido por Dani Palao, es 14º clasificado con 21, a siete de una permanencia que marca precisamente su principal rival histórico.

Una camada demasiado prematura

De pelear por el campeonato a vivir durante todo el año con el peligro real del descenso. En solo una temporada. La tremendamente precoz generación del 2007 y 2008 franjiverde ha dejado debilitado el Juvenil A del Elche... pero porque ha pasado a nutrir de manera directa al Ilicitano, en Segunda RFEF.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, cuatro jugadores en edad juvenil (Álvaro Miralles, lateral izquierdo; David Hernández, defensa central; Álvaro Herráiz, lateral diestro; y Owen Bosch, portero) fueron titulares en la victoria frente al Conquense. Un hecho que destacó el secretario técnico del club, Pepe Contreras, en sus redes sociales: "Con cuatro juveniles en el once titular. Fieles a un estilo. Ante uno de los mejores equipos de la categoría y en un estadio donde no perdían desde septiembre. Orgullo del fútbol base del Elche".

El asalto al filial de estos futbolistas, asignados en un principio como jugadores del Juvenil A, están lastrando el rendimiento del equipo entrenado por David Navarro. El tercer equipo franjiverde, eso sí, está fuera del descenso con un equipo joven, en el que hay varios futbolistas nacidos en 2009. Con un punto de margen sobre el descenso, todavía tienen que medirse al Castellón (10º), Talavera de la Reina (8º), Jove Espanol (16º), Levante (2º) y Valencia (1º), con un desenlace de campeonato especialmente complejo.

"Entramos en este último tramo con mucha responsabilidad. El equipo está fuerte, está bien. Por momentos hemos pasado por situaciones difíciles, pero siguen fieles y marcando la idea de fútbol que queremos seguir, algo que en situaciones difíciles como esta no es fácil", destaca el entrenador del equipo ilicitano sobre el año que está viviendo su equipo.

Clasificación del grupo 7 de División de Honor Juvenil tras 25 jornadas. / INFORMACIÓN

La situación clasificatoria del Juvenil franjiverde contrasta especialmente con la que vivió el curso pasado. Esta temporada, cuenta con 28 puntos con los últimos cinco partidos por disputarse, pero en la 2024-2025 terminó la liga con más del doble, llegando hasta los 60 y finalizando la temporada tercer clasificado. Un panorama muy distinto al actual, en el que trata de espantar los fantasmas del descenso con el Alboraya como principal oponente.

El último tren del Hércules Juvenil

El Juvenil A del Hércules arranca este mismo martes su tramo final de temporada con la urgencia de revertir la mala racha de cinco derrotas consecutivas que ya le han dejado mínimas opciones de evitar el descenso. Reciben en la Ciudad Deportiva Antonio Valls al Albacete, un equipo que no se juega nada a estas alturas del curso.

Pensar en la permanencia es un sueño que se antoja complicado, y que requeriría de un final de campaña soberbio e inesperado para un equipo que ha estado desde la séptima jornada en plazas de descenso o, cuanto menos, peligrosamente cerca. El problema de los de Dani Palao es la falta de contundencia en las áreas, al menos a criterio de Héctor Espín, periodista del medio Espacio Hércules, especializado en la cantera blanquiazul.

El once del Juvenil A del Hércules en su último partido, frente al Murcia. / HCF

Su percepción se ve ratificada en los datos: son el cuarto equipo que más goles encaja (45) y el segundo que menos marca (20) en todo el grupo tras 25 jornadas. "Se explica mucho con esos datos, porque creo que la plantilla no es tan tan mala como para estar a falta de cinco jornadas a siete puntos de la permanencia", detalla Espín sobre el talón de aquiles del juvenil herculano.

Además del Albacete (7º), los de Palao tienen que enfrentarse todavía al Castellón (10º), Talavera de la Reina (8º), Jove Espanol (16º) y Levante (2º), contra quien se medirán en la última jornada. De perder este martes en casa, el descenso matemático podría confirmarse en la siguiente jornada.

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En la cantera del Hércules, sin embargo, no es cosa rara vivir estos apuros clasificatorios. El año pasado, aún bajo la dirección de Luismi Ramírez, los jugadores del Juvenil A salvaron la categoría por un punto y gracias a una victoria en la última jornada, sellada por un gol de Abdoulie Bojang. Un logro que rompió el historial de intercalar descensos y ascensos que se había venido cumpliendo en lo que va de década, dinámica de "equipo ascensor" que posiblemente vuelva.