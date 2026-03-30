Un problema internacional... y otro físico para el Elche

El Elche vuelve al trabajo tras el fin de semana de descanso (en todos los sentidos, ya que no tuvo liga, pero tampoco entrenó el equipo ni sábado ni domingo). Todavía con el dulce recuerdo del desenlace contra el Mallorca, en el que resurgió agarrado a un final épico. Con el amistoso frente al Aston Villa (2-1) del pasado viernes como argumento para seguir creciendo, con cambio de sistema incluído. En definitiva, de nuevo con esa sonrisa que había perdido durante gran parte del 2026.

Eso sí, el conjunto franjiverde encamina su visita a Vallecas de este viernes (21 horas) entre dudas. No futbolísticas, pero sí respecto a la convocatoria. Con varias incógnitas a resolver, varias de ellas de crucial trascendencia. Eder Sarabia está pendiente de hasta ocho futbolistas que, por unos motivos y otros, podrían no llegar a la cita en estado óptimo. Cinco por su estado físico. Los tres restantes, pendiente de monitorizar su situación cuando vuelvan de sus selecciones (dos de ellos con viaje transoceánico incluido).

Héctor Fort, Víctor Chust, John Chetauya, André Silva y Adam Boayar. Es la lista de los jugadores que el pasado viernes, en lugar de ocupar plaza el banquillo, se sentaron en las gradas del Pinatar Arena, como un espectador más, para ver el amistoso frente a los de Unai Emery. De todos ellos, la única baja confirmada frente al Rayo Vallecano es la de Fort. El jugador del Barça lleva en Elche dos semanas, pero le quedan otras dos para tener el alta competitiva. Sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo en diciembre, precisamente frente al Rayo, cuando Mendy le zancadilleó de manera intencionada sin sanción alguna.

A. R.

La fecha más optimista para el regreso del lateral sería el derbi regional contra el Valencia (jornada 31), el fin de semana del 12 de abril. La más probable, una semana después, en Oviedo. Todo ello si no hay contratiempos... ni el Barça aprieta por un proceso todavía más conservador. A Fort se le vio dando pases a André Silva en el campo anexo al Pinatar Arena. El culé centraba y el luso definía a puerta, minutos antes del amistoso. Durante la disputa primera parte, André siguió haciendo ejercicios de fuerza y carrera sobre el césped, con aparente normalidad. La evolución del "9" durante la semana marcará si llega al Rayo Vallecano-Elche.

El desaparecido John

Los plazos son más inciertos en el caso de John Chetauya. Sobre todo porque el canterano, pese a que el club no ha emitido ningún parte médico, lleva un mes sin entrar en convocatorias. Sarabia le confirma como baja en la previa a cada partido, pero no ha entrado a especificar su lesión ni el tiempo que estará de baja. En 2026, Chetauya únicamente ha podido disputar 155 minutos, 90 de ellos frente al Barcelona en el Martínez Valero.

John Chetauya se señala el escudo del Elche y celebra su gol frente al Celta. / ECF / Jesús Hernández

Víctor Chust tampoco jugó en San Pedro del Pinatar. Sí que estuvo frente al Mallorca, pero terminó con molestias. "Me preocupa algo Chust, que en el minuto 20 nos ha dicho que ha sentido algo, pero luego ha conseguido aguantar como un tigre", dijo Sarabia sobre el estado físico de su defensor central en sala de prensa. Sus sensaciones a lo largo de la semana marcarán si forma parte de la convocatoria para viajar a Madrid, pero al igual que sucede con el resto de la lista, se antoja complicado imaginarle en el once titular.

Además, el entrenador bilbaíno también deberá de gestionar la posible ausencia de Adam Boayar. El canterano lleva un mes sin jugar, arrastrando problemas físicos. No jugó en Pinatar. Y no parece que vaya a jugar en Vallecas.

Los internacionales

A los problemas físicos, el arma de doble filo que son las convocatorias internacionales. Refuerzo para el jugador... pero miedo inevitable a un percance de cualquier tipo. En este caso, llegará seguro en forma de viaje interminable en el caso de Lucas Cepeda y Grady Diang. Eso sí, el chileno ya está camino de vuelta. Ha jugado 45 minutos este sábado por la mañana, en la derrota frente a Nueva Zelanda por cuatro goles a uno. Ahora debe de recorrer los 18.000 kilómetros de vuelta que le permitirán volver a la dinámica del grupo.

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Tanto Cepeda como David Affengruber, convocado con Austria, apuntan a estar de vuelta en la ciudad el miércoles, para cuando Sarabia ha programado la sesión por la tarde para agotar las posibilidades de contar con ellos. Quien está prácticamente descartado para visitar el estadio de Vallecas es Diang. Se juega con la República Democrática del Congo el billete para el Mundial este martes a las 23 horas (horario peninsular), frente a Jamaica. Estaría de vuelta para entrenar el jueves en el mejor de los casos, pero probablemente el cuerpo técnico franjiverde, generalmente conservador en estas situaciones, decida cuidarle.