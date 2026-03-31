Aguado huye de cábalas para la permanencia del Elche: "Hay que ganar los nueve que quedan"

El centrocampista del Elche, Marc Aguado, ha comparecido este martes ante los medios en la previa al partido frente al Rayo Vallecano, que se jurará este viernes (21 horas) en el estadio de Vallecas. El futbolista franjiverde ha defendido el papel de Eder Sarabia, a quien considera como "un segundo padre", se ha mostrado ambicioso en la pelea por la salvación, invitando al equipo a "ganar los nueve partidos que quedan", y ha asegurado no encontrar explicación al pobre bagaje lejos del Martínez Valero del equipo.

Momento del vestuario: "No han sido meses nada sencillos. Te mentiría si te digo que el grupo no lo ha notado. Pero es verdad que la victoria del otro día nos dio un puntito de alivio, porque durante estos meses creo que hemos sacado menos puntos de los que hemos merecido. Fue una pena que llegara el parón, porque teníamos muchas ganas de seguir jugando. Pero el equipo ahora está enfocado directamente en el partido de este viernes, en poder lograr la primera victoria fuera de casa".

Situación personal: "Bien, yo me siento bien. Yo llegué al Elche para sumar mi grano de arena en lo que fuera necesario y este año me está jugando tocar más, por lo que estoy muy contento. Físicamente también me encuentro bien, pero creo que en general todo el grupo llega bien".

Partido contra el Rayo: "Lo que más influirá será lo que hagamos nosotros. Visualizo un partido de dos equipos que quieren los tres puntos. Saldremos a morir, tanto ellos como otros. Tenemos que ganar fuera de casa ya, toca poner toda por nuestra parte. No hay que centrarse en lo que puedan hacer ellos. Toca salir a por todas como hicimos aquí frente al Mallorca".

Compañeros internacionales: "Es complicado preparar un partido sin ellos, pero he hablado con ellos y tienen muchas ganas de venir a ayudarnos. Vendrán en la mejor forma posible para poder echarnos una mano".

¿Por qué no gana el Elche fuera de casa?: "Si te soy sincero, esa pregunta que te haces tú me la hago yo todos los días. Preparamos todos los partidos igual, con la misma intensidad y la misma forma de trabajar. Yo creo que lo que nos falta es un puntito de suerte para poder quitarnos esa losa de encima y volver con los tres puntos a Elche".

Sobre Eder Sarabia: "Es para mí como un segundo padre. Coincidí con él por pirmera vez cuando tenía nueve años y me ayudó muchísmo como jugador, pero sobre todo como persona. Es lo que más agradecido le voy a estar en toda mi vida. Como entrenador, no le voy a descubrir yo. Siempre consigue revalorizar a todos los futbolistas que tiene en la plantilla y eso, como entrenador, es lo máximo que puedes hacer".

¿Hace el vestuario cuentas para salvarse?: "Hay que ganar los nueve que quedan. Con eso nos salvaremos seguro".

Afición: "Yo quiero agradecerles porque es muy complicado seguir al pie del cañón cuando un equipo lleva tres semanas sin ganar. Tenemos un sentimiento de agradecimiento total. Siempre nos han apoyado, incluso cuando estás por la calle, que todos los mensajes son de apoyo y de ánimo. Creo que este equipo ha demostrado que cuando está unido y con ambición, es capaz de ganar a cualquiera".

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¿A qué jugador del Elche ve preparado para ir con la selección?: "Veo con nivel selección a muchos del equipo. Además de los que han ido, tenemos a Rafa Mir, Aleix Febas, Germán Valera y Álvaro Rodríguez. Tenemos más, pero a esos espero que los jugadores en algún momento su selección les llame".