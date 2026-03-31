El Elche, de nuevo frente a su imposible

Ganar un partido en Primera División fuera del Martínez Valero. El imposible del Elche de Eder Sarabia. Una situación limitante, que merma la progresión clasificatoria de cualquiera, y que se extiende durante un periodo exageradamente largo. Concretamente ya van 14 partidos a domicilio, en un periodo de 304 días. Serán 307 este viernes (21 horas), cuando el equipo salte al estadio de Vallecas en busca de que a la decimoquinta vaya la vencida.

Desde la victoria en Riazor, todavía en Segunda, con billete hacia la élite incluido, más de diez meses de sequía. Cuatro empates, diez derrotas. Un bagaje que le condena a ser el destacado peor visitante de la Primera División. Que convierte en insuficiente el notable nivel que desarrolla el Elche en el Martínez Valero (donde es el octavo mejor local de toda la liga). Una anomalía a la que no se le encuentra explicación desde fuera... pero tampoco desde dentro. "Si te soy sincero, esa pregunta que te estás haciendo tú es la misma que me hago yo todos los días. No me lo explico porque los partidos en casa y fuera los preparamos exactamente igual, con la misma intensidad", afirmaba Marc Aguado este martes en sala de prensa, antes de dejarlo todo en manos de que llegue "esa pizquita de suerte".

Sarabia, con un papel con indicaciones tácticas en la mano, da órdenes a sus jugadores en el Reale Arena. / LOF

En medio de esa confusión por el triunfo que no llega, la enésima oportunidad para revertir la mala racha llegará en Vallecas. Abriendo la jornada 30, frente a un rival directo por la permanencia. El conjunto de Íñigo Pérez, con 27 puntos por disputarse, está tres por encima del de Eder Sarabia. Además, en este caso, el equipo franjiverde cuenta con la ventaja del golaveraje particular, el cual tendrá ganado salvo importante descalabro (venció en el partido de la primera vuelta 4-0, en el último choque del 2025).

Aviso de la historia

Al Elche, junto a la de Vallecas, le restan otras cuatro jornadas a domicilio antes del final de la liga. El Carlos Tartiere (Real Oviedo, 20º), el estadio de Balaídos (Real Celta, 6º), La Cartuja (Real Betis, 5º) y Montilivi (Girona, 13º). Son las últimas cinco oportunidades para un Elche al cual la historia no le tiende la mano. Al menos, no cuando atendemos a sus registros fuera del Martínez Valero.

Llegados a este punto, la pregunta que cualquier aficionado franjiverde formula es directa. ¿Es posible mantenerse en Primera sin ganar ni un solo partido como foráneo a lo largo toda la temporada? En los últimos 15 años, existe un único precedente. El Sevilla de la campaña 2015-2016. El resto, todos los que terminaron con el casillero a cero perdieron la categoría. Pero el del conjunto hispalense es un caso que supone una excepción total. Aquel equipo entrenado por Unai Emery fue el cuarto mejor local de la liga. Solo sumó solo nueve puntos (nueve empates, diez derrotas) a domicilio... pero consiguió un botín de 43 puntos en el Sánchez Pizjuán. De hecho, terminó séptimo la liga. Y puso el broche a la temporada celebrando su quinta Europa League (consiguiendo con ello el boleto para la Champions del siguiente año).

Durante este siglo, el Sevilla de la temporada 2015-2016 es el único equipo que ha logrado permanecer en Primera sin ganar ni un partido fuera de casa

Al margen de la anomalía del Sevilla, protagonizada por un equipo que se podía permitir ese lujo, la historia marca al Elche que deberá de ganar al menos un partido fuera de casa. Que ese es el mínimo que exige la competición para poder mantener el tipo entre los mejores. Eso sí, tampoco existen demasiados equipos que hayan conseguido salvarse en Primera con una sola victoria a domicilio. Desde el 2010, se ha dado en dos ocasiones: el Deportivo de La Coruña en la 2016-2017 (10 puntos fuera de casa) y de nuevo el Sevilla en la 2012-2013 (10 puntos fuera de casa).

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Las cuentas franjiverdes

A falta de nueve jornadas, cinco de ellas como visitante, el Elche suma 29 puntos. 25 como local, cuatro como visitante. El club se marcó la meta de los 40 puntos a principio de temporada, cifra refrendada por el propietario, Christian Bragarnik, en su comparecencia de hace dos semanas, por lo que restan once puntos camino de esa permanencia virtual. La historia, pero también la clasificación actual, invitan a pensar que será necesaria una victoria a domicilio... como mínimo. En Vallecas, la primera de las últimas cinco balas.