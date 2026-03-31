El Elche prepara la visita a Vallecas sin centrales

Un entrenamiento sin centrales de la primera plantilla. El Elche se ha ejercitado este martes, preparando el partido frente al Rayo Vallecano de este viernes (21 horas), sin ninguno de sus hombres específicos en la posición. Ni Pedro Bigas, ni David Affengruber, ni Víctor Chust han formado parte de la sesión grupal, que ha contado con hasta siete bajas.

La ausencia del austriaco, por su convocatoria con la selección. Juega esta noche (20:45 horas), frente a Corea del Sur su último partido antes de volver. La de Chust, motivada por las molestias que arrastra desde el partido frente al Mallorca. Fue una de las ausencias destacadas del partido en Pinatar Arena y, salvo sorpresa, todo hace indicar que no llegará al partido en Vallecas.

La de Pedro Bigas ha sido la más llamativa, pero el futbolista contaba con el permiso del club para ausentarse del entrenamiento, por motivos personales. El capitán, recientemente renovado, se ejercitará esta tarde en solitario. Además, tampoco han estado en la sesión los internacionales Grady Diang, que se juega esta noche con la República Democrática del Congo un billete para el Mundial, ni Lucas Cepeda, en pleno viaje de vuelta desde Nueva Zelanda. Respecto a los lesionados, John Chetauya y Adam Boayar han protagonizado las últimas ausencias del entrenamiento.

Noticias relacionadas

[Esta pieza está en elaboración]