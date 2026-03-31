El Elche se protege de un desembarco valencianista para el derbi

El Elche, con la continuidad en Primera División en juego, no quiere ceder ni un milímetro respecto a sus principales rivales sobre el verde... pero tampoco en las gradas. La entidad ha optado por protegerse de un posible desembarco visitante de cara al próximo sábado 11 de abril (16:15 horas), cuando el Valencia visita el Martínez Valero.

El club ha calcado las medidas adoptadas por el club ché en el partido de la primera vuelta. Entonces, la afición franjiverde dispuso de 698 entradas, a un precio de 30 euros cada una, en la zona visitante de Mestalla. Es exactamente la misma cifra que ha puesto el Elche a disposición del Valencia para que las distribuya entre sus abonados. Al mismo precio. Y con las 698 localidades correspondientes a la zona visitante vendidas en apenas dos minutos.

Precios de las entradas para el Elche-Valencia de la jornada 31. / ECF

Además, los abonados al conjunto ilicitano cuentan con una venta prioritaria de entradas para el partido, buscando que el ambiente sea lo más favorable posible para los de Eder Sarabia. Desde este martes 31 de marzo hsta el próximo martes 7 de abril a las 19 horas, la venta de entradas será exculsiva para abonados, que podrán retirar un máximo de dos localidades adicionales por carné a través del 'Área del Abonado'. Los precios van desde los 30 euros, en Anillo Fondo G4, hasta los 180 euros, en Tribuna Cubierta Central.

Precedentes masivos

Las medidas adoptadas por la propiedad franjiverde buscan evitar un desembarco importante de aficionados visitantes. En el caso del Valencia, es uno de los clubes con mayor masa social de toda la Primera División, además de contar con varias peñas a lo largo de toda la provincia.

La afición del Valencia llena la zona del anillo Fondo Norte, en la temporada 2022-2023. / Matías Segarra

Sin ir más lejos, en la temporada 2022-23, con el club ilicitano desahuciado y virtualmente descendido a Segunda División, más de 4.000 aficionados valencianistas acompañaron a su equipo desde las gradas del Martínez Valero, en un partido que terminó 0-2 con goles de Samuel Lino y Gonzalo Verdú en propia puerta. De cara al próximo sábado 11 de abril se espera un ambiente distinto, ya que el Valencia llegará en una situación relativamente cómoda en lo clasificatorio... pero esta vez será el Elche quien llegue al derbi peleando por seguir entre los mejores.

Jornada retro

El Elche-Valencia se disputará bajo la iniciativa de las equipaciones retro impulsada por LaLiga. El club franjiverde ha diseñado una camiseta para la ocasión en la que apuesta por rememorar la época más dura en la centenaria historia del club, aquellos años noventa en los que la entidad cayó al pozo deportivo de Segunda División B y, debido a los continuos problemas económicos, rozó el drama de la desaparición.

Detalle de la camiseta del Elche para la jornada retro de LaLiga. / INFORMACIÓN

La equipación, presentada con Josan y Germán Valera como modelos para la ocasión, toma como base la de la temporada 1991-1992, la primera del Elche en Segunda B, aunque no es exactamente aquella y se inspira en la línea que se siguió durante aquellos primeros años de los noventa, que los franjiverdes pasaron en la tercera categoría del balompié nacional.

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El club y Nike, su proveedor de material deportivo, han apostado por un diseño elegante, en el que la franja gana en protagonismo y personalidad. Y variará el escudo, al de aquel año 1991, en el que el orden de las iniciales que acompañan al nombre principal del club estaban invertidas (FC en lugar de CF). Poco más se podía variar, ya que el patrocinador (o patrocinadores), por cuestiones obvias, debe mantenerse, así como el logo de la empresa americana de ropa deportiva.