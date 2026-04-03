El Elche también se pierde en Vallecas

En Vallecas, tampoco. El Elche, con excepción de un primer cuarto de hora disputado, volvió a exhibir su versión como foráneo frente al Rayo. Esa misma que le impide haber ganado un partido fuera del Martínez Valero entrado el mes de abril. En un partido condicionado por la expulsión de Pedro Bigas, todavía en la primera parte, pero en la que perdió de nuevo y apenas inquietó la meta defendida por Augusto Batalla. Desde luego, no lo hizo con 10 sobre el campo. Pero tampoco generó apenas con once, en igualdad numérica, antes de quedar condenado por su capitán a sufrir durante casi una hora del partido... y de ser sentenciado por Randy Nteka. Por la ley del ex.

Y eso que la noche no empezó mal. Con un cambio de sistema ante las bajas, dejando atrás el habitual 5-3-2 para pasar al clásico 4-4-2, prácticamente inédito en la "era Sarabia". Con Tete Morente y Valera a pie cambiado, entrando hacia dentro como extremos, generando peligro. Con Rafa Mir y Álvaro Rodríguez conectados, buscando la portería. Sobre todo el "10", que encadenó tres golpeos a puerta en los primeros 15 minutos.

Pero de nuevo, como casi siempre cuando abandona el calor de su hogar, el Elche fue perdiendo protagonismo en el partido. No en el control del balón, pero sí en el dominio de la situación. El Rayo de Íñigo Pérez, poderoso en transición, empezó a intimidar cuando arrancaba desde campo propio. Con De Frutos, con Alemao, con Álvaro García. Y avisaron por partida doble antes del descanso. Una de ellas, con amago de pifia incluida de Dituro. El argentino, sin necesidad, salió a tapar una carrera al espacio de De Frutos, midió mal y llegó tarde. En lugar de volver a su portería, siguió persiguiendo al extremo del Rayo. Y este le volvió a regatear. Ya dentro del área, De Frutos definió sin portero... pero Affengruber salvó heróicamente bajo palos.

Munuera Montero enseña la primera amarilla del partido a Bigas. / LOF

El segundo llegó dos minutos después, en el 34, cuando Álvaro García desaprovechó un buen pase a la espalda de Buba, en una situación algo escorada pero libre de marca, y definió por encima del larguero. El Elche libró ambas acciones. Pensó llegar al descanso vivo. Pero entonces llegó la desafortunada acción que lo condicionó todo.

Roja a Bigas

Pedro Bigas, previamente amonestado por agarrar a Unai López, frenando una contra; fue a rematar un balón en el área rival en el minuto 40. Elevó el pie de más y, en lugar de impactar el balón, golpeó la cabeza de Óscar Valentín, a quien no vio llegar. Este se quedó en el suelo y Munuera Montero, árbitro del partido, aplicó la ley de la ventaja. 30 segundos después, cuando el colegiado parecía haberse olvidado del lance, se acercó al capitán franjiverde y le mostró la segunda amarilla antes de brindarle más de un minuto de explicaciones. Casi 60 minutos por delante y uno menos. Tocaba resistir.

Sarabia solo hizo un cambio al descanso, pero varió el dibujo. Pedrosa por Mir —con amarilla— y paso al 5-3-1, con Germán Valera como aparente centrocampista, pero tapando tanto como pudo en su enésima exhibición de derroche físico. Con uno menos, recién empezada la segunda parte y todavía con 0-0, el conjunto franjiverde la tuvo.

Germán Valera supera defensores, durante el partido en Vallecas. / LOF

Tras un gran movimiento, 'El Toro' habilitó al espacio al recién entrado Pedrosa. Frente al meta, desde la izquierda, definió con más fuerza que convencimiento y fue a las manos de Batalla. Junto a un pase que recorrió todo el área de Buba en la primera parte, al que Tete no llegó por poco, las dos más claras de un equipo al que no le quedó otra que limitarse a resistir. Pero al que el choque se le hizo demasiado largo.

Resistencia sin premio

El Rayo tuvo varias, principalmente desde fuera del área, con Pedro Díaz rozando el gol en un envío al palo. También probaron Chavarría, Álvaro García y Ratiu, todos ellos en envíos lejanos, con el Elche aguantando la tormenta. Pero una vez más, no hubo premio final. El verdugo fue Randy Nteka, un viejo conocido en el Martínez Valero. Entró en la segunda parte y en el minuto 75 detectó el hueco en la zaga en Buba Sangaré, como ocasional tercer central y con serias molestias en su tobillo. Álvaro García centró con Tete Morente algo fuera de posición, y el exfranjiverde deshizo el empate entrando al primer palo, definiendo con la puntera, tras imponerse por puro físico al joven lateral ilicitano.

Ahí murió el partido. Porque Sarabia reaccionó con un triple cambio, oxigenando la medular con Redondo y Villar y cambiando al delantero (André Silva por Álvaro). El equipo mejoró algo, ganó algo de poso con balón, pero no lo suficiente para siquiera imaginar el empate tras el tremendo desgaste físico. Y volvío a perder. De nuevo fuera de casa. Donde la vida sigue exactamente igual que durante toda la temporada. Sin una sola alegría.