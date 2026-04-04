Los árbitros no son rivales del Elche

Es lógico que el ser humano, ante una situación desagradable, se alivie buscando culpables externos en lugar de solucionar los problemas que le han llevado a ese lugar. Es más sencillo. La expulsión de Pedro Bigas frente al Rayo Vallecano volvió a traer consigo un debate compartido por algunos aficionados franjiverdes: los árbitros le tienen manía al Elche. Si uno acude a los números, esto no es tan así.

El Elche, de nuevo con Bigas como protagonista, cometió un penalti frente al Athletic en los últimos minutos que decantó el partido para los de Valverde. En la jornada siguiente, ya en el Martínez Valero, un sector de la afición realizó una protesta contra el Comité Técnico de Árbitros desplegando un mensaje que rezaba "CTA respeto al Elche". Si estos se referían a la pena máxima, los árbitros señalaron una a favor de los franjiverdes tanto en Bilbao como en esa ocasión.

La grada de animación protesta contra el comité arbitral. / Matías Segarra

Yendo a los fríos números, el Elche es el segundo equipo que menos penaltis a favor ha tenido en la temporada. Junto a los de Sarabia, existen otros cinco equipos con los mismos disparos desde los once metros. En la parcela defensiva, los franjiverdes han cometido seis infracciones dentro de su área. Esto les sitúa sextos, como los son tres conjuntos más.

La segunda amarilla de Pedro Bigas frente al Rayo genera pocas dudas. El proceso hasta que el capitán franjiverde ve la tarjeta, quizá, pero la expulsión fue merecida. La del central es la segunda ocasión esta temporada en que el Elche pierde a un jugador por doble amonestación. Otros seis equipos de la liga han sufrido las mismas expulsiones y tres equipos lo han hecho más veces.

El defensa del Elche Pedro Bigas recibe la tarjeta roja durante el partido / EFE

Eder Sarabia lleva un par de meses sin querer hablar sobre las actuaciones arbitrales. Si el técnico vasco ha mirado los números, es comprensible. Junto al Espanyol, los franjiverdes son el décimo equipo con más amarillas de la liga. El número de rojas directas sigue una tendencia similar. El Elche es noveno, con cuatro, al igual que los pericos y otros tres equipos más.

El conjunto ilicitano sí destaca en una estadística arbitral. Es el equipo con más faltas a favor de toda la competición, quince más que el segundo.

De momento, Sarabia es consciente de ello. “Si estamos en descenso no es por los árbitros”, declaró el técnico antes del encuentro frente al Mallorca. Una vez libre de excusas, el equipo podrá centrarse en su propio trabajo para poder alcanzar el objetivo de la salvación.