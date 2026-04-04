Bigas se perderá el derbi ante el Valencia por sanción y Pedrosa es el único apercibido

El central del Elche Pedro Bigas se perderá el partido de la próxima jornada ante el Valencia por sanción federativa, mientras que el lateral Adrià Pedrosa se mantiene como el único jugador apercibido de suspensión en el equipo ilicitano.

Bigas, que esta misma semana renovó su contrato con el Elche por una temporada más, fue expulsado en el partido ante el Rayo Vallecano (1-0) tras ser sancionado con dos tarjetas amarillas que el propio entrenador del equipo, Eder Sarabia, calificó como justas.

La ausencia del capitán será cubierta, casi con total seguridad, por el central Víctor Chust, quien se perdió el encuentro de Vallecas por unas molestias musculares, si bien el cuerpo técnico confía en que esté disponible para el próximo sábado.

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Además de Bigas, el Elche cuenta con las bajas por lesión de Grady Diang y de John Chetauya, además de la de larga duración del lateral Héctor Fort, ya en el tramo final de su recuperación tras ser operado en el hombro a finales de diciembre.