El Elche vuelve al descenso una jornada después

Hace dos semanas todo era ilusión. El Elche ganaba al Mallorca en el Martínez Valero y salía de los puestos de descenso tras caer a ellos por primera vez la jornada anterior. Ahora, tras la derrota de los franjiverdes en Vallecas y la victoria de los de Demichelis frente al Real Madrid, los de Eder Sarabia regresan a la decimoctava posición.

Lo tenían en su mano. Con 29 puntos, los ilicitanos viajaban hasta el Estadio de Vallecas en busca de la primera victoria fuera de casa. La temprana expulsión de Pedro Bigas y el solitario gol de Randy Nteka hicieron que esta todavía tenga que esperar. Ante esto, al Elche solo le quedaba que esperar a que el Real Madrid consiguiera el resultado previsible en su visita a Son Moix para estar tranquilos, al menos, una semana más.

En el Martínez Valero, Vedat Muriqi se convirtió en el responsable indirecto de la caída del Mallorca al descenso después de fallar un penalti en el descuento. Esta vez, una jornada después, el kosovar fue el artífice de la victoria mallorquinista.

Los de Demichelis se adelantaron frente al Real Madrid gracias a un tanto de Manu Morlanes pocos minutos antes del descanso. Cuando el partido se acercaba a su fin, Eder Militao igualaba la contienda, lo que los franjiverdes celebraron desde la península. Sin embargo, Muriqi se redimió con un disparo cruzado que le hizo estallar en lágrimas.

Todavía quedan ocho partidos. A falta de la conclusión de la jornada 30, el Elche está con 29 puntos, a solo tres del empate que conforman Alavés, Sevilla y Mallorca.