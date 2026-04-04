Sarabia: "Esta derrota no nos va a hacer nada de daño al Elche"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano, en un duelo que jugaron con diez toda la segunda parte por expulsión de Pedro Bigas, pero dijo que perder en Vallecas no les va a hacer daño porque pese a jugar en minoría gran parte del encuentro hicieron "muchas cosas bien".

"La expulsión ha sido justa pero ha marcado mucho el partido porque en general la primera parte ha sido nuestra. Ha habido situaciones en la presión que les ha hecho tener ocasiones, el gol es la más clara, pero estábamos controlando bien. La expulsión ha condicionado y a partir de ahi hemos seguido compitiendo bien, no nos han hecho ocasiones claras, aunque nos ha faltado valentía para hacernos daño", dijo Sarabia, en conferencia de prensa.

"Hemos competido hasta el final. Hemos tenido ocasiones para marcar, hemos hecho un gran partido con diez, porque con once hemos competido, y está claro que es una derrota más fuera de casa pero también tengo claro que vamos a salir de esta. El equipo está unido y lo veo en los gestos, en el convencimiento y en lo que aprecio en el día a día", comentó.

El técnico del Elche habló sobre la expulsión de Bigas por doble amonestación y opinó que las dos cartulinas son justas. "En la primera, en la persecución, le cuesta salir, pero al seguir con el agarrón le amonesta bien. La segunda es una acción que consideran temeraria. También digo que el rigor que ha tenido con nosotros no lo ha tenido con el Rayo. Quizá sea el primer partido que el Rayo se va sin amarillas tras 17 faltas", manifestó.

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"En general pienso que hemos hecho un gran partido y creo que la derrota no nos va a hacer nada de daño. Yo por lo menos me voy a encargar de que sea así", concluyó.